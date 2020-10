El Valencia Basket podría tener que jugar ante el Zenit

La pandemia del coronavirus sigue sumiendo en la incetidumbre total a la Euroliga. Este jueves, 15 de octubre, el Valencia Basket debería enfrentarse en la Fonteta al Zenit de San Petersburgo en la cuarta jornada pero el encuentro se tuvo que aplazar a principios de semana por múltiples casos de coronavirus en el club ruso. Este miércoles, por la mañana, el club taronja recibía una buena noticia: el Juez Disciplinario del torneo daba el partido por ganado al Valencia Basket por 20-0. Una victoria que llegaba apenas unas horas después de sufrir la primera derrota de la temporada ante el Barça. Pero, poco duraba la alegría ya que por la tarde, la Euroliga se desdecía y hacía público su deseo de cambiar la normativa, con lo que, en estos momentos, la victoria en los despachos del Valencia Basket ante el Zenit está más que en entredicho y podría revocarse en las próximas horas o días. Todo parece apuntar a que el partido tendrá que jugarse finalmente en fecha todavía por determinar. El lío es mayúsculo.

Euroleague Basketball, el organismo rector tanto de la Turkish Airlines EuroLeague como de la 7DAYS EuroCup, decidió este miércoles 14 de octubre proponer una modificación al artículo 6 del Reglamento Especial que fue aprobado por los clubes de la Junta Ejecutiva de Accionistas de la ECA en septiembre de 2020. El artículo regula las consecuencias de que los equipos no tengan al menos ocho jugadores aptos para jugar en un partido determinado debido al COVID-19.

La regla establece que "si uno o más jugadores / cuerpo técnico / acompañantes del equipo de un club dan positivo por COVID-19, el partido se llevará a cabo según lo programado a menos que las autoridades nacionales o locales de uno o ambos clubes involucrados o del lugar donde el partido se llevará a cabo (en el caso de un país neutral) requiriera que un grupo grande de jugadores o todo el equipo entre en cuarentena. Si al menos ocho jugadores de la Lista de autorización están en condiciones de jugar, el partido debe continuar en la fecha y el lugar programados. El club que no pueda jugar el partido será responsable de la no disputa del partido y el Juez Disciplinario declarará que su equipo pierde por el resultado de cero a veinte (0-20) y, en su caso, la serie de playoffs. Una reincidencia originada o debida a pruebas positivas en un equipo no supondrá la descalificación de la competición".



A pesar de que el 90% de los partidos de ambas competiciones se han disputado según lo previsto, dadas las novedades recientes y para proteger a los clubes así como la integridad de la competición, Euroleague Basketball propondrá una modificación de este artículo al Ejecutivo de Accionistas de la ECA y la EuroCup, igualando las consecuencias de tal situación con las de los partidos que no se pueden jugar debido a las restricciones de viaje impuestas por las autoridades locales o nacionales.

Como resultado, los equipos que no puedan contar con al menos ocho jugadores para jugar un partido debido a positivos de COVID-19, verían esos partidos suspendidos y reprogramados para una fecha posterior. Las reglas existentes (máximo de tres reprogramaciones para un partido determinado, fechas límite para reprogramar partidos, etc.) se igualarán a las que se aplican a las situaciones de restricción de viajes.

Si se aprueba, la modificación se aplicará retrospectivamente a aquellos partidos que no se hayan jugado hasta la fecha por este motivo, y facultará al CEO de Euroleague Basketball para reprogramar los seis partidos que no se hayan jugado para una fecha futura. Por tanto, si se aprueba ese cambion en el calendario, el partido Valencia Basket-Zenit de San Petersburgo, tendría que jugarse finalmente.

Además, Euroleague Basketball revisará los protocolos establecidos por los equipos afectados, incluidas las ligas nacionales, las autoridades locales, los protocolos internos de los equipos, etc. Se compartirán las mejores prácticas de otros equipos de la Euroliga y la EuroCup para ayudar a todos los equipos a maximizar su salud y seguridad.

Jordi Bertomeu, presidente y director ejecutivo de Euroleague Basketball señala:

"En septiembre, todos esperábamos enfrentar numerosas restricciones de viaje esta temporada. Hasta ahora, entre la liga, los clubes y los diferentes gobiernos, hemos podido realizar todos los viajes con éxito. Mientras tanto, los casos positivos de COVID-19 pueden o no ser una preocupación transitoria, pero en cualquier caso, sabíamos que esto debería ser revisado durante el transcurso de la temporada y debemos anticiparnos en la medida de lo posible a cada situación potencial. Debemos seguir siendo flexibles y encontrar soluciones, como se acordó con los clubes cuando aprobaron el Reglamento Especial por COVID-19.

Todos reconocimos que 2020-21 será una temporada especial y extraña en muchos sentidos, y que tendríamos que adaptarnos. Además del cambio de este artículo específico en las Regulaciones Especiales, continuaremos monitorizando los demás mientras actualizamos los Protocolos de Salud y Seguridad para garantizar que protejan colectivamente la salud de todas las personas, la integridad de la competición y su regularidad".