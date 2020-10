Jaume Ponsarnau discrepa de los cambios en la Euroliga

El cambio en la Euroliga del Reglamento Especial sobre el COVID-19 aprobado este pasado lunes por la Junta Ejecutiva de Accionistas de la ECA, es decir, los once clubes con Licencia A, no ha gustado en muchas esferas por la 'improvisación' y tampoco su carácter retroactivo. Uno de los que no está de acuerdo es el entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, que ha visto como de ganar 20-0 ahora deberán reprogramar su partido ante el Zenit San Petersburgo.

"Estamos en una competición en la que pienso que lo óptimo es que las normas se lleven hasta el final y en esto no estoy de acuerdo a nivel personal", señaló el preparador taronja, para el que "la norma del 0-20 era una norma incorrecta, pero era la que había, y ahora se ha tenido que cambiar sobre la marcha".

"Nos adaptaremos e insisto en que lo que queremos es jugar este partido, ser lo máximo competitivos posible, pero sobre todo que toda la gente del Zenit esté con salud", continuó Ponsarnau, que matizó que entiende "que la situación hace que todo esté cambiando continuamente".

Antes de todo, y en un gesto que le honra, el técnico del Valencia Basket aseguró que "no debemos perder de vista que lo que nos tiene que preocupar es que los infectados estén bien, se recuperen bien, sus familias estén bien y todo eso. Uno de los errores, por todo el tiempo que llevamos con esto, es olvidar que estamos hablando de gente enferma".

