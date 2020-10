El Valencia Basket resetea y se prepara para coger impulso

Se acabó el descanso. Descanso entre comillas, ya que estos nueve días sin partido de por medio han sido aprovechados por el Valencia Basket para intentar solventar a base de entrenamientos todas esas deficiencias detectadas en este arranque de la temporada. «No sabremos cómo nos han ayudado estos días hasta que llegue la prueba real, que será en Kaunas. Siempre que podemos trabajar tienes más confianza de cosas sobre las que has podido crecer. Lo valoramos muy positivamente pero si no es óptimo para este partido lo será en el futuro», destacó el técnico Jaume Ponsarnau.

El objetivo a partir de este jueves, con el regreso a la competición en la jornada 6 de la Euroliga, es coger definitivamente impulso en un curso en el que hay depositadas muchas esperanzas. «Tienen que salir cosas, pasó el día del Madrid, ahora se trata de encontrar la forma de que eso pase más veces», apuntó el de Tàrrega, que dijo que están también «muy preocupados de crear la cultura de compaginar las dos competiciones».

Y para eso, entre otras cosas, es fundamental poder contar con una plantilla sana. En este sentido, más allá de la baja de Joan Sastre, el preparador taronja puede contar con todos sus hombres, incluido un Vanja Marinkovic ya muy recuperado de su lesión de espalda. «Está con muchas ganas y estaba haciendo una pretemporada muy buena y ahora ha tenido que superar esa decepción. A él estos días le han ido muy bien y esperamos que pronto podremos utilizar sus recursos», explicó el técnico catalán en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El escolta serbio, por su parte, confirmó que «desde hace días me siento ya muy bien» aunque no sabe si dispondrá de muchos minutos en este y los siguientes partidos. «La pasada campaña el entrenador dio a todo el mundo una oportunidad y lo que hay que hacer es aprovecharla juegues cinco minutos o treinta», indicó Marinkovic, que también advirtió que «después de perder contra el Barcelona hemos estado entrenado bien, pero tenemos que ser más equipo».

De otra manera será complicado sacar un buen resultado en la pista de un Zalgiris que es el actual líder de la Euroliga. «Está jugando muy bien, con mucha confianza, tienen unas señas de identidad que a nosotros nos faltan, especialmente en ataque», admitió el preparador catalán. En términos muy parecidos se expresó Marinkovic, que quiso dejar claro que «va a ser duro, ellos lo han ganado todo, están jugando bien y tendrán el apoyo de cinco mil personas». Esta, precisamente, puede ser una de las claves del choque, al margen de un importante agravio comparativo dentro de la máxima competición continental.



Cinco mil personas en las gradas

La legislación en cada uno de los países de los equipos que disputan la Euroliga varía en función de la incidencia de la pandemia del COVID-19. En este caso, en Lituania las restricciones para acceder a recintos deportivos cerrados son menores que en lugares como España, Francia o Italia. Tanto es así que el Zalgiris podrá 'meter' a cinco mil personas en su pabellón, el Zalgirio Arena, con capacidad para algo más de 15.000 espectadores.

«La verdad es que no es equitativo que ellos jueguen con cinco mil personas pero tenemos que asumir esa no equitatividad, es parte de la vida que nos toca vivir. Es un condicionante pero no lo tiene que ser en nuestras cabezas», aseguró Jaume Ponsarnau, que por otra parte también quiso llamar la atención sobre el hecho de que «tenemos que ver todas las cosas positivas de jugar en un pabellón con cinco mil personas».

