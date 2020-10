El Valencia Basket arrolla al Embutidos Pajariel con otra exhibición

El Valencia Basket no baja el ritmo. Las de Rubén Burgos siguen invictas en la Liga Femenina Endesa tras sumar su sexta victoria consecutiva en otras tantas jornadas. Esta vez, su 'víctima' en la Fonteta ha sido el Embutidos Pajariel Bembibre en partido que se disputaba este miércoles 21 de octubre. Seis de seis. Las leonesas sólo aguantaron el primer cuarto en el que incluso dominaron durante muchos minutos. Los otros tres fueron de color taronja, un auténtico recital. El Valencia Basket supera así con sobresaliente el primer partido de esta intensa semana en la que el sábado visitará también la cancha del Girona.

Sin embargo, el partido no empezaba bien para las de Rubén Burgos. El Embutidos Pajariel sorprendía con dos triples consecutivos a cargo de Higgs y Rhine que abrían el partido y la primera brecha en el marcador 0-6. La iniciativa la llevaban las visitantes en estos primeros compases con una buena selecciónd e juego y una correosa defensa. El Valencia Basket, fallón, iba a remolque (4-11 min 5). Una inspirada Laura Gil decidía tomar las riendas del partido impidiendo que la ventaja visitante aumentase. Con rápidas transiciones Gil, secundada por Raquel Carrera, mantenía al Valencia Basket al acecho de las gallegas 12-13 min. 7). La remontada no tardaba en llegar. El primer cuarto se cerraba con 21-19.

La ventaja en el marcador daba tranquilidad y que permitía que las de Burgos, en el segundo cuarto, ya de forma decidida, tomasen las riendas del partido. El Valencia Basket abría su abanico de posibilidades y varias jugadoras como Allen, Leticia Romero y Juskaite tomaban el relevo de Gil. Los triples empezaban a caer en el marcador taronja, el Embutidos Pajariel perdía la confianza en ataque y en defensa se veía ahora desbordado. El vendaval valenciano arrasaba hasta superar la barrera de los 10 puntos de ventaja 35-25 min 14. El golpe psicológico paraecía definitivo. Las locales amentaban su ventaja minuto a minuto. El parcial era ya de escándalo: 18-0 para las taronaja que se iban al descanso con 13 puntos de renta (46-33).

El paso por los vestuarios, lejos de 'enfriar' la máquina taronja, contribuía reforzaba el dominio local. La apisonadora no paraba, seguía sumando. Las de Burgos se divertían en la cancha, anotaban en estático, de contraataque, de tres,de dos... La ventaja no cesaba de crecer 57-33 (min. 25). Las leonesas no encontraban fisuras en el juego valenciano. La ventaja alcanaba los 30 puntos al final del tercer cuarto (70-40). El último, sería ya un plácido paseo para las locales con un Bembibre rendido ante la superioridad taronja.