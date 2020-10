'Camino' maratoniano del Valencia Basket

Con la confianza y la tranquilidad que otorgan las dos últimas victorias ante el Zalgiris en la Euroliga y el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, el Valencia Basket inicia hoy en Santiago de Compostela un 'camino' maratoniano que le llevará a disputar tres encuentros en apenas seis días. Tiempo en el que habrá que echar mano del depósito y el poso que dejaron los últimos entrenamientos ya que apenas se van a poder poner en práctica esta semana. Y es que entre viajes y partidos –Galicia hoy, Moscú el jueves y La Fonteta el domingo– el equipo tiene totalmente copadas las próximas horas y verá imposibilitada la opción de invertir tiempo en continuar mejorando su juego. Algo que, después de analizar los dos primeros cuartos en Kaunas y, sobre todo, el del pasado domingo en la ACB, todavía se antoja muy necesario.



Y más cuando enfrente estará el que, al menos en este arranque de curso y con permiso del Iberostar Tenerife y el Joventut, se puede considerar como uno de los equipos revelación en la Liga Endesa. El Monbus Obradoiro continúa reinventándose temporada tras temporada y en estas primeras jornadas vive instalado en la parte alta de la clasificación con cinco victorias-dos más que los valencianos– y tan sólo dos derrotas –una en la pista del Bilbao y la otra en la del Real Madrid–. En su pista se mantiene invicto en lo que llevamos de temporada –tres triunfos ante Urbas Fuenlabrada, Coosur Real Betis y Acunsa GBC– al margen de haber ganado en dos canchas complicadas como Manresa y Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, los de Moncho Fernández son uno de los mejores equipos ofensivos de la Liga Endesa pues nadie ha conseguido dejarles por debajo de 80 puntos, y es uno de los que más y con mejores porcentajes anota desde la línea de tres puntos.

El conjunto gallego está liderado por la pareja que forman Laurynas Birutis y el escolta canadiense Kassius Robertson –la única dupla del mismo equipo en el que los dos jugadores están entre los ocho mejores en anotación–. El pívot lituano es, de hecho, una de las grandes sensaciones del torneo, donde promedia 15,9 puntos (6º anotador), 6,9 rebotes (6º), 1,3 tapones (6º) y 5,1 faltas recibidas (3º) para ser el tercer jugador más valorado de la competición con 21,7 créditos por encuentro.

Junto a estos dos jugadores destacan el base andaluz Pepe Pozas, al mando del equipo y que acredita una tarjeta de 7,6 puntos, 3,3 rebotes, 4,6 asistencias y 1,6 recuperaciones para 12,1 de valoración, el alero Chris Czerapowicz –6,7 puntos y 3,7 rebotes– y el israelí Jake Cohen, que tras la lesión de Mike Daum se ha destapado con números muy interesantes –7 puntos y 3 rebotes–. Para este encuentro Moncho Fernández sólo tendrá la ausencia del lesionado de larga duración Ozmizrak, ya que podrá recuperar precisamente al ala-pívot Mike Daum, ausente en estas semanas anteriores.

En cuanto al equipo taronja, que al igual que el día del Real Madrid en la Euroliga viajará esta misma mañana a Santiago de Compostela, la única ausencia por lesión es la del escolta Joan Sastre –rotura parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha–. Jaume Ponsarnau, no obstante, deberá hacer dos descartes más para el encuentro. Se da por hecho que uno será Quino Colom y el otro no podrá ser un jugador de formación local, lo que excluye a Guillem Vives, Fernando San Emeterio, Puerto y Pradilla. Por tanto, deberá dar de baja a otro jugador no formativo si quiere volver a contar en competición nacional con el base Sam Van Rossom, no inscrito en el último compromiso ante el Casademont Zaragoza.

"En cualquier momento te pueden hacer un estropicio"



El entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, destacó en la previa del encuentro ante el Monbus Obradoiro que «para en ganar en Santiago tenemos que hacer muchas cosas bien. Es un equipo que está jugando muy bien, que está en un excelente nivel de confianza y que tiene muy ajustados los roles y muy construidos».

Después del 'susto' de la primera parte ante el Casademont Zaragoza, el preparador taronja advirtió que «se trata de estar muy alerta de todo lo que hacen, ya que en cualquier momento sacan un concepto sorpresa. Te requieren máxima actividad, máxima intensidad y máxima concentración». «Es el equipo de la ACB, y tal vez de Europa, que más concentración te exige para desarrollar una buena defensa contra ellos. Y atacarles bien, porque también están defendiendo bien», insistió el de Tàrrega.

Así, y tomando como referencia de nuevo el último partido liguero, Ponsarnau subrayó que «la mejor forma de interiorizar que en esta Liga no puedes perder la concentración es la experiencia y la tuvimos el otro día. El nivel de esta Liga es muy bueno y si tienes un mal momento en el nivel de acierto tienes que hacer tu mejor defensa, entender de qué va el partido y no perder la concentración porque en cualquier momento te pueden hacer un estropicio». «Zaragoza tenía la capacidad y el talento para hacerlo y Obradoiro también lo tiene», concluyó el entrenador del Valencia Basket.