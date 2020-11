Alarmas encendidas con Derrick Williams

Su fichaje este verano fue, sin lugar a dudas, uno de los que más expectativas alzó entre la afición taronja. Todo un número 2 del draft de la NBA al que en aquel sorteo de 2011 sólo superó en el número 1 un All Star del calibre de Kyrie Irving, y por detrás del cual quedaron hombres más que reconocidos en la liga estadounidense como Kemba Walker (9), Klay Thompson (11), Jimmy Butler (30) o el mismísimo Nikola Mirotic (23).

Hablamos de Derrick Williams, jugador que disputó siete temporadas y 428 partidos en la NBA pero que no terminó de alcanzar el nivel que se esperaba tras su gran etapa universitaria en Arizona. Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers fueron sus equipos antes de emprender su 'aventura' europea defendiendo la elástica del Bayern Múnich, Fenerbahçe y ahora el Valencia Basket.

Es precisamente su buen rendimiento en estos dos equipos el que terminó de decidir a los taronja para apostar por un jugador que llegaba a La Fonteta para consolidar el salto de calidad y convertirse en uno de los elementos diferenciales del proyecto. Algo que, hasta el momento, se está resistiendo mucho más de lo esperado.

«Os engañaría si dijera que estamos contentos, no estamos contentos porque Derrick Williams no está jugando bien. Pero no tenemos nada a recriminar de su esfuerzo y de su trabajo. Si que es cierto que la frustración de no jugar bien no la está llevando bien, y como consecuencia muchas veces la imagen de su implicación en el juego se ve muy, muy perjudicada. Pero no es un tema de actitud, de compromiso, es de frustración», reconoció este mismo domingo el técnico Jaume Ponsarnau.

El preparador de Tàrrega ya advirtió hace algunos días que el norteamericano era el jugador que marchaba con más retraso respecto al grupo. En este sentido, su adaptación está costando mucho más de lo previsto y, consecuentemente, sus números y rendimiento en la pista están viéndose muy afectados durante los partidos. Sólo es necesario echar un vistazo a las estadísticas para comprobar que algo está fallando.

En la Liga Endesa promedia apenas 3,1 puntos, 2,6 rebotes y 1 de valoración en algo más de 15 minutos en pista en los siete partidos que ha disputado Algo más mejoran en los cinco encuentros que ha jugado en la Euroliga con 7,4 puntos, 4 rebotes y 7,8 de valoración debido, en gran parte, a su buena actuación ante el ASVEL Villeurbanne en la primera jornada. La mejor con la elástica del Valencia Basket tras irse hasta los 15 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración en los 23 minutos que estuvo sobre la pista de La Fonteta.

De eso ha pasado algo más de un mes y, en lugar de ir mejorando sus prestaciones, estas han ido a menos conforme han ido pasando las semanas. Incomprensible, pero sobre todo muy preocupante. «Queremos que Derrick –Williams– esté, vamos a seguir invirtiendo unos días con minutos, otros días sin minutos, con descanso y con trabajo extra para que él vaya encontrando sus confianzas. A ver si entre todos aprendemos a compenetrarnos y a encontrar sus virtudes, y que él encuentre la realidad del juego del equipo», explicó Ponsarnau, consciente de que para hacer una buena temporada necesita de todos sus jugadores, en especial de uno como el ala-pívot californiano.

Recuperarle, sin embargo, no parece tarea sencilla. Y más si en encuentros como este último ante el Real Madrid es el señalado por el entrenador como descarte técnico. Una decisión lógica a todas luces viendo su rendimiento actual y el de otros hombres en su posición como Jaime Pradilla o Louis Labeyrie, pero que podría jugar en contra de ese importante interés por hacerle encajar en el equipo.

En este sentido, el propio Ponsarnau argumentó su decisión. «Ya que el chaval estaba frustrado y teniendo que hacer un descarte, hemos valorado que si invirtiendo e invirtiendo en minutos no estamos consiguiendo lo que queríamos, una inversión de un descanso para un partido como este le pueda permitir reubicar, reenfocar la frustración de no jugar bien para encontrar su mejor juego», indicó. Habrá que esperar, por tanto, para ver si está 'nueva' medida surte el efecto deseado ya que, como el mismo técnico dijo, darle confianza sobre la pista no lo ha tenido. Algo del todo inesperado y hasta cierto punto sorprendente con un jugador de su calidad y experiencia.

