Tres técnicos expulsados contra el Real Madrid en 12 días

En apenas doce días tres entrenadores que se enfrentaban al Real Madrid han sido expulsados del partido. Técnicos que se quejaron de la falta de equidad arbitral o protestaron una jugada en concreto y acabaron fuera del partido. Un agravio más que destacable si lo comparamos con la permisividad existente respecto, precisamente, al técnico 'blanco', Pablo Laso. Y es que el vitoriano, si se caracteriza por algo, no es por su discreción o ausencia de airadas protestas durante los partidos. Algo que sí describe a la perfección a Jaume Ponsarnau, el último en sufrir este domingo ese prejuicio arbitral.



«Han pitado una técnica al banquillo por quejarse, yo lo he hecho después de la técnica no antes, de lo que creíamos que era un tapón ilegal ya que pensábamos que parte del balón había entrado en el aro», explicó el preparador del Valencia Basket.«Luego le he dicho al árbitro que se lo mirase en video y le ha parecido impertinente supongo. Supongo porque por las palabras no podría condicionarse, por la situación supongo de tensión me ha pitado técnica. Para sorpresa era la segunda técnica y expulsado», indicó el de Tàrrega, visiblemente molesto por lo sucedido.





Antes, el pasado 20 de octubre, la injusticia le llegó a Moncho Fernández. El preparador del Monbus Obradoiro fue expulsado tras ser castigado también con dos técnicas consecutivas cuando su equipo iba ocho arriba en el Wizink Center. La conversación del técnico gallego con los colegiados tras los hechos no deja lugar a la duda.



«No puede ser, no puede ser, no puede ser, a mí no me perdonas una y a él sí –en referencia a Laso–. ¿Y ahora me echas? No puede ser verdad esto, no puede ser vedad esto. Ya lo sé que me tengo que ir, y me voy a ir, pero no ha sido justo. No has aplicado el mismo criterio. No ha sido justo», señaló mientras se marchaba de la pista. No le faltaba razón.





Las quejas de Moncho Fernández tras su expulsión frente al Real Madrid. #NoticiasVamos pic.twitter.com/TtK8lbhnhG — #Vamos de Movistar+ (@vamos) October 21, 2020

, señalaba aún incrédulo al acabar el encuentro su ayudante, que tuvo que hacerse cargo del equipo junto ael resto del partido. El Obradoiro, por cierto, acusó el golpe a partir de ese instante y acabó perdiendo un encuentro en el que probablemente mereció más por 84-77.La palma a todo este capítulo llegó en la última jornada de la Euroliga . Y es que a los tres minutos de iniciarse el partido' tras quejarse por las faltas cometidas a. « Ha tocado el puto balón» fueron sus palabras. En un tono nada relajado, eso es cierto. Y eso, estando Luigi Lamonica en pista, es jugar con fuego. Lo que ocurre es que unos se queman, y otros no.También te puede interesar: Vídeo: Así advierte Abalde a Pablo Laso de las jugadas del Valencia Basket