Vídeo: Así advierte Alberto Abalde a Pablo Laso de las jugadas del Valencia Basket

Alberto Abalde, que regresaba por primera vez a La Fonteta después de que el Real Madrid pagase el 1,5 millones de euros de su cláusula de rescisión este pasado verano, se convirtió este domingo en el mejor aliado de Pablo Laso. Y no sólo por su buen partido sino también por su conocimiento máximo de la idea de juego de Jaume Ponsarnau y el Valencia Basket.



El alero gallego, que estuvo en pista casi 30 minutos, firmó 15 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 17 créditos de valoración, además de un +20 con él en pista. Además, fue capaz de darle muy buenos consejos a su entrenador sobre lo que iba a hacer el rival en determinados momentos del encuentro. Aquí tenemos un ejemplo:





"Espero volver aquí con el campo lleno. No sé si me pitarán mucho o no..."

