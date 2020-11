Vanja Marinkovic se rompe

A las bajas de Fernando San Emeterio y Joan Sastre, se suma ahora también la de Vanja Marinkovic. El escolta serbio se lesionó en su hombro derecho durante un entrenamiento esta semana y, a falta del diagnóstico definitivo, todo apunta a que la lesión reviste cierta gravedad, pero no estará a disposición del técnico Jaume Ponsarnau para el encuentro de este viernes ante el Armani Milan en la Euroliga, aunque en la entidad asumen que no será el único que se pierda.

"Hasta que no haya un diagnóstico no puedo decir nada. La lesión se produjo en una jugada fortuita. Vanja Marinkovic fue a hacer un tapón y en el aire perdió el equilibrio: De esas caídas feas que podía haberse hecho mucho daño en la espalda pero que repercutió en su hombro. No puedo decir más porque de medicina no sé mucho. Veremos a ver donde lleva todo esto", comentó al respecto Jaume Ponsarnau.





Comunicado oficial del Valencia Basket



El escolta de Valencia Basket Vanja Marinkovic se lesionó en el hombro derecho durante un entrenamiento de esta semana. El jugador está siendo evaluado en estos momentos y causará baja para el encuentro de mañana ante el AX Armani Exchange Milán.

El jefe de los servicios médicos del Valencia Basket, Dr. Nacho Muñoz, comparecerá mañana ante los medios de comunicación para valorar el alcance de la lesión de Marinkovic y el estado de los lesionados.