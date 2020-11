Marinkovic se rompe y deja cojo el perímetro

Los problemas se acumulan para Jaume Ponsarnau de cara a los próximos partidos, empezando por el de esta noche ante el AX Armani Exchange Milán. Y es que a las bajas ya conocidas de Joan Sastre y Fernando San Emeterio, se suma ahora también la importante lesión de Vanja Marinkovic. Por si fuera poco Klemen Prepelic, también con molestias, no ha podido ejercitarse en toda la semana con el grupo hasta este jueves, aunque se espera que pueda participar en el choque ante el cuadro italiano. Semana pues complicada a la hora de trabajar y en la que, al margen de los bases, el técnico taronja únicamente ha podido contar con Nikola Kalinic y Josep Puerto de los hombres de perímetro.





De entre tanto infortunio, preocupa ahora especialmente la lesión en el hombro derecho de Marinkovic producida durante un entrenamiento esta semana . «Hasta que no haya un diagnóstico no puedo decir nada. La lesión se produjo en una jugada fortuita, fue a hacer un tapón y en el aire perdió el equilibrio. De esas caídas feas en las que podía haberse hecho mucho daño en la espalda pero que repercutió en su hombro. No puedo decir más porque de medicina no sé mucho. Veremos a ver donde lleva todo esto», explicó el propio Jaume Ponsarnau durante la rueda d e prensa previa al choque ante el Milán.

En este sentido, la lesión apunta a cierta gravedad pues, muy probablemente, le obligará a pasar por el quirófano en las próximas horas. Por ello está prevista para esta misma mañana la comparecencia ante los medios de comunicación del jefe de los servicios médicos del Valencia Basket, el doctor Nacho Muñoz, quien explicará el alcance exacto de la lesión, las pautas a seguir y el tiempo estimado para su recuperación.

Y mientras todo esto sucede, el Valencia Basket afronta esta noche la séptima jornada de la Euroliga con la necesidad de hacerse fuerte en La Fonteta para no descolgarse de los primeros puestos de la clasificación. «Jugamos contra un equipo que ha mejorado respecto a la temporada pasada, con una plantilla más competitiva para la Euroliga», advirtió Ponsarnau, que destacó que se trata de «un equipo con un juego que busca las calidades individuales de los jugadores y castigar las formas en las que quieras defenderlas». «Es uno de los que mejor defienden, tiene muy buena capacidad de creación y de los jugadores de crearse sus canastas», añadió el preparador de Tàrrega.

Los de Ettore Mesina llegan a La Fonteta, donde siempre han conseguido ganar, un puesto por encima de los valencianos con un balance de 3-1. Y lo hacen exactamente tres semanas después de su último partido en esta competición cuando le ganó al Real Madrid por 78-70. Desde entonces, y con dos partidos de Euroliga aplazados, han sumado tres triunfos en su liga nacional para mantenerse como lideres invictos de la Lega. Para este choque el Milán recupera a Vladimir Micov –autor del triple que les dio la victoria en el último precedente– y que podría estrenarse en la Euroliga en la actual temporada tras superar una lesión en el codo izquierdo, aunque mantiene las importantes bajas de Malcolm Delaney (esguince en el tobillo izquierdo), Kevin Punter (cadera) y Riccardo Moraschini.