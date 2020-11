Parte médico del Valencia Basket y malas noticias para Vanja Marinkovic

Confirmados los peores pronósticos. La lesión en el hombro derecho de Vanja Marinkovic es grave y de hecho ya ha pasado por el quirófano como punto de partida para una recuperación que se va a alargar al menos durante tres meses.

El jefe de los servicios médicos del Valencia Basket, Dr. Ignacio Muñoz, ha hecho una valoración tras la intervención y ha realizado también un repaso al estado de los jugadores lesionados y las jugadoras lesionadas en las plantillas profesionales del club taronja.



Diagnóstico Vanja Marinkovic

Marinkovic sufrió una luxación aguda de hombro con una lesión asociada que llamamos slap, que es una desinserción del tendón del bíceps. Una lesión bastante compleja del hombro. Estimamos que el tiempo de baja va a ser de alrededor de tres meses. Se le ha practicado una cirugía que consiste en reinsertar todo lo que es el rodete glenoideo y la cápsula anterior del hombro, que es lo que se ha lesionado, así como la inserción del bíceps utilizando unos anclajes mediante una artroscopia de hombro. La cirugía ha ido bien, sin complicaciones y el jugador se encontraba muy bien en el post-operatorio.



Proceso recuperación para Marinkovic

Primero hay un periodo de inmovilización, que intentamos que no sea muy prolongado en estos casos, que será de cerca de dos o tres semanas. Pero aunque esté inmovilizado empezaremos a hacer una serie de ejercicios de rehabilitación que llamamos isométricos. Lo que pretendemos es que no se pierda mucha fuerza muscular por la inmovilización pero a la vez proteger la sutura que hemos hecho para que le dé tiempo a cicatrizar y adherirse a donde tiene que estar de forma anatómica para que no se vuelva a luxar y no le dé problemas. Era una lesión compleja y nos obliga a ir con precaución en los procesos de rehabilitación. Tras la inmovilización, trabajo progresivo incluyendo también ejercicio dentro del agua, que es algo que nos gusta hacer en este tipo de patologías. Estimamos que en tres meses puede estar volviendo a entrenar con el equipo.



¿Estará Joan Sastre disponible en enero?

Enero es un plazo muy plausible, incluso estamos intentando acelerar un poquito el proceso porque la verdad es que está evolucionando muy bien. Ya tiene una flexión completa, ha empezado a hacer trabajo en pista individualmente. Y las sensaciones suyas y del equipo médico son muy buenas. Tengo que felicitar al equipo de fisioterapeutas y los preparadores físicos que están ahora en el proceso de readaptación y que está siendo excelente.

Fernando San Emeterio

Está evolucionando muy bien. Aún así, aunque el domingo va a estar prácticamente asintomático, no ha podido entrenar de forma adecuada durante esta semana. Tenemos que tener en cuenta que este año está siendo muy complicado en cuánto a cargas de juego y la competitividad y la intensidad que tenemos en los entrenamientos es muy importante. Eso justifica la lesión que ha tenido Marinkovic, que ha sido una lesión traumática en el contexto de una competitividad importante en el entrenamiento. Y también posiblemente la tendinitis que ha sufrido Fernando. Están entrenando duro y además tenemos la carga de partidos muy seguidos en condiciones complicadas.



Prolongada lesión de María Pina

Respecto a su lesión no ha habido ninguna complicación. Sí que es cierto que está yendo más lento de lo que nos gustaría y eso se justifica en varios motivos. Uno de ellos es que es una lesión sobre otra lesión previa, una recidiva de otra rotura de ligamento cruzado. Y eso siempre es más complicado. Por otro lado, las lesiones de ligamento cruzado en el deporte femenino tienden a evolucionar un poco más lentas que en el deporte masculino por la contextura muscular, muchas veces la alineación de las piernas. Una serie de factores anatómicos que facilitan que se produzcan esas lesiones y que explican porqué estos periodos de recuperación tienden a prologarse un poquito más en el deporte femenino respecto al masculino