Ponsarnau: "Es mejorable la mentalidad pero no sé si es mejorable nuestra fuerza"

El técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, analizó el encuentro de este viernes en la octava jornada de la Euroliga en la pista del Bayern Múnich, además de toda la actualidad que rodea al equipo. En este sentido, y en el capítulo de lesionados, explicó que aunque a Fernando San Emeterio "le falta un poquito de ritmo competitivo, es una cuestión de entrenamientos y partidos. Vamos a ver hasta donde podemos contar con él pero estamos muy contentos de tenerlo ya porque es un jugador con experiencia y calidad".

Por otra parte, también desveló que Sam Van Rossom y Derrick Williams no iban a entrenar este jueves por diversas molestias y para Sam y Deriick poder "estar disponibles" en el partido. "No están en duda pero tienen que descansar", señaló el técnico taronja, que avanzó que más allá de este encuentro, la participación de Mike Tobey en el choque del domingo ante el Joventut "está difícil, aunque domingo su recuperación está yendo bien".

Bayern Múnich

"Es una pista donde ellos incluso saben ser un poquito mejores que el gran nivel demostrado hasta ahora, con un gran derroche físico, de los mejores de la Euroliga en ataque y defensa. A partir del físico ejecutan las cosas e incomodan mucho al rival en defensa. En ataque tienen un gran equilibrio y esperamos en este sentido un partido muy difícil, pero estamos en Euroliga y esto ya lo sabemos"

Presión por su puesto

"Muchas veces he respondido mi filosofía delante de esto. Siento la presión de que no somos todos lo competitivos que queremos ser, que hay que mejorar y esa es la presión con la que me acuesto todos los días y me levanto"



Dos caras En ACB y Euroliga

"Lo primero que tenemos que encontrar es la máxima mentalidad en ambas competiciones y lo segundo la máxima fuerza. Es mejorable la mentalidad pero no sé si es mejorable nuestra fuerza. Eso es mejorable a través de encontrar más jugadores, más jugadores con ganas de hacerlo bien pero que no les salen las cosas, a veces lo más difícil de hacer es persisitir y que las cosas al final vayan saliendo. En la ACB queremos ampliar el espacio de roles pero no estamos encontrando el nivel competitivo. Ahí está el equilibrio que hay que buscar desde la mentalidad y desde la persistencia"

Reforzar el puesto de escolta

"Hay que ser consciente de lo que hay y en el momento que hay dudas es cuando pierdes potencial porque pierdes mentalidad. De lo que se trata es de que los que tenemos den un paso adelante. Pero las semanas pasan y los problemas físicos van aumentando. Al estar el equipo reducido aumentan los problemas de lesión"

Trastornos por el Covid-19

"Es muy complicado. Nos intentamos agrarrar lo máximo a la ciencia con las cargas de trabajo y para eso es muy importante las fechas de los partidos y las horas de entrenamiento. Todo se precipita y se convulsiona, sales de las rutinas al tener que hacer más PCR de las programadas..."

Paso adelante de varios jugadores

"Mi receta y mi plan ya lo habés visto, intentar transmitir confianza y a la vez proteger en cuanto a roles para las expectativas que puedan tener y como afrontarlas. Por ejemplo lo de dejar fuera un partido a Derrick Williams fue para que se centrase en el trabajo y no pensase tanto en su actuación, y desde ahí que la mejorase. En cuanto a los otros jugadores es protegerlos de la importancia del rol asignado y que se centren un poco más en lo que hacen. Pero para eso necesitamos también más jugadores, que ahora tenemos pocos"