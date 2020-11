Licampa 1617 SL se alía con The Music Republic

Licampa 1617 S.L., sociedad patrimonial de Juan Roig creada expresamente para construir un Arena sostenible en la ciudad de València, y The Music Republic, a través de la empresa "Arena Alive S.L.", crean la empresa "València 5 Estrellas S.L." para la gestión integral como operador del futuro Casal España Arena de València, recinto cubierto de referencia nacional e internacional para la celebración de eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

València 5 Estrellas S.L. será la sociedad operadora, responsable de gestionar el recinto y sus instalaciones complementarias como sus futuros servicios, además de trabajar en los distintos acuerdos con promotores, proveedores de servicios y resto de especialistas del sector. Esta nueva empresa será la encargada de desarrollar las estrategias para conseguir que Casal España Arena de València se convierta en un recinto para la celebración de un gran número de eventos, ofreciendo grandes experiencias a sus usuarios y contribuir así a posicionar tanto a València como a la Comunitat Valenciana como un referente en entretenimiento.

Uno de los grandes objetivos de la sociedad será el de generar espacios y productos que complementen los ya existentes en la ciudad y en los que los promotores, tanto locales, nacionales como internacionales, puedan celebrar acontecimientos deportivos y de entretenimiento de diverso tipo y distintos formatos; al tiempo que hacerlo sostenible económicamente.

Víctor Sendra, Director Gerente de Licampa 1617 S.L., valora de forma muy positiva este acuerdo, "pues se cumple un hito más, y muy importante de este proyecto, que nos permite avanzar en la gestión del recinto con unos socios especializados en gestión y creación de experiencias musicales y de entretenimiento y en traer referentes de primer nivel a la Comunitat Valenciana, además de compartir la visión de lo que queremos para Casal España Arena de València. Tenemos un largo camino por recorrer y estamos muy ilusionados en crear el equipo que nos ayudará a lograr el éxito de este proyecto tan importante para València y por el que tanto apuesta el Mecenazgo de Juan Roig".

Por otro lado, The Music Republic crea la sociedad Arena Alive S.L. destinada en exclusiva para su alianza con Licampa 1617 S.L. en Casal España Arena de València. David Sánchez, CEO de The Music Republic, considera que: "Es una grandísima oportunidad para la ciudad de València y para España poder contar con el primer Arena diseñado para albergar todo tipo de eventos culturales, deportivos y corporativos de estas magnitudes y prestaciones, convirtiéndolo en un espacio atractivo tanto para los usuarios finales como para el máximo número de promotores de eventos. La ciudad de València podrá albergar muchos eventos que hasta la fecha no tenían cabida en la ciudad por falta de espacios especializados para este tipo de acontecimientos. Estamos muy contentos y agradecidos de poder participar en la gestión de este gran proyecto junto a Licampa 1617 S.L., formando parte del Mecenazgo de Juan Roig. Con el esfuerzo de todos estamos convencidos de que conseguiremos convertir el recinto en un referente".



Características de Casal España Arena de València

Este Arena, que surge gracias a la colaboración público-privada y cuyas obras comenzaron en junio de 2020, se sitúa en las calles Ángel Villena, Bomber Ramon Duart y Antonio Ferrandis (junto a L'Alqueria del Basket y el Pavelló Font de San Lluís), ocupará una superficie total construida de aproximadamente 47.000 metros cuadrados y contará con una capacidad máxima de 15.600 espectadores en modo basket y de 18.600 en modo concierto.

Además, el proyecto contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo y parte en altura con aproximadamente 1.300 plazas, la construcción de forma anexa de la nueva sede del Valencia Basket Club, una sala multiusos para múltiples disponibilidades de 1.200 metros cuadrados, zonas de restauración, amplia oferta de localidades, terrazas y zonas premium. Asimismo, está prevista la construcción de infraestructuras complementarias que dinamicen el barrio, como un nuevo y moderno espacio para el colegio "Les Arts", cuyas obras comenzaron a mediados de noviembre, y un parque público con zonas verdes.



Licampa 1617 – Casal España Arena de València

Licampa 1617 - Casal España Arena de València se enmarca dentro del Mecenazgo del proyecto Legado de Juan Roig y, como el resto de iniciativas que componen este Legado, como Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket y L'Alqueria del Basket, entre otras, persigue compartir con la ciudad de València y la Comunitat parte de lo mucho que de ella recibe. Para este proyecto, la sociedad tiene previsto invertir más de 220 millones de euros procedentes de su patrimonio personal.

