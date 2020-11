Mike Tobey: "El equipo aún no ha encontrado el ritmo"

El pívot del Valencia Basket Mike Tobey comentó que no le preocupa tanto su momento de forma individual sino el colectivo y se mostró convencido de que cuando el equipo encuentre el ritmo que aún no tiene todos podrán mejorar su juego."Creo que este año como equipo no hemos encontrado el ritmo de juego y lo primero es hacerlo y luego ya buscar cuestiones individuales. Cuando el equipo juegue bien encontraremos todos la manera de mejorar individualmente", señaló el interior estadounidense en una rueda de prensa.

Tobey reaparecerá en el choque del martes ante el Panathinaikos en la Euroliga tras haberse perdido los últimos dos encuentros por un esguince de rodilla que al principio pensó que era una lesión más grave. "Me encuentro bien, mucho mejor. No tengo molestias. En el primero momento pensé que iba a ser peor pero no fue nada y estoy contento", señaló.

Respecto al choque ante el equipo griego, dijo que se trata de "un equipo muy duro, son un equipo histórico en la Euroliga y necesitamos estar muy concentrados todo el partido si queremos ganar".

