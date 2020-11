Las dos últimas derrotas, ante el Hereda San Pablo Burgos en la Liga Endesa y el Bayern Múnich en la Euroliga, no han hecho más que confirmar el irregular arranque del Valencia Basket esta temporada. El equipo, sobre el que hay depositadas unas grandes expectativas, está obligado a dar un paso adelante y debe hacerlo cuanto antes. Y no sólo en lo que a resultados se refiere, también en un juego que no termina de transmitir las mejores sensaciones. Sobre todo en ataque.

Y qué mejor que hacerlo al cobijo de La Fonteta, aunque sea sin público, y donde los taronja disputarán hasta tres encuentros en los próximos seis días. El primero hoy ante el Panathinaikos en la Euroliga, al que seguirán en la misma competición el del viernes ante el Maccabi, y ya el domingo en la Liga Endesa el que les enfrentará al Iberostar Tenerife. Pero lo primero es lo primero, y cronológicamente todos los sentidos están ya focalizados en el Panathinaikos.

Un rival que llega en la 15ª posición con dos partidos aplazados y un balance de 2-4. Sin embargo, lejos d elsa confianzas a las que pueden invitar estos números, su progresión resulta cuanto menos preocupante como ya demostró con su triunfo ante el Fenerbahçe y sus dos competidas derrotas ante el CSKA y el Anadolu Efes en las últimas dos jornadas. «Deberemos ir leyendo su defensa y encontrar a partir del pase y la ventaja cosas que le puedan venir bien al partido», advirtió Ponsarnau, para el que «jugamos contra un equipo que está muy cómodo en la carrera, a campo abierto con jugadores muy verticales hacia canasta, jugadores que también corren muy bien delante del balón», advirtió el preparador taronja en las horas previas.

Su mejor anotador, el serbio Nemanja Nedovic, se ha reincorporado a la convocatoria después de perderse los dos últimos partidos, aunque su participación en el partido es dudosa. Para ampliar el juego exterior ha llegado Shelvin Mack –que se estrenó la pasada jornada con 18 puntos– para sustituir a un Keifer Sykes que acabó su contrato temporal. Aunque este Panathinaikos se apoya cada vez más en un importante bloque nacional en el que destacan Papagiannis, Perperoglou y Mitoglou. El equipo verde llega con la amenaza de ser el mejor reboteador del campeonato y uno de los equipos que más anota desde detrás de la línea de tres puntos.

«Tienen un juego de creación conceptual muy directo a partir de jugadores que tienen el talento para sacar ventajas. Tendemos que estar muy bien en los primeros ochos segundos de la defensa y luego colectivamente estar lo mejor posible sobre su concepto e individualidades», insistió Ponsarnau, que para este encuentro tendrá la baja casi segura de Van Rossom además de las de Vanja Marinkovic y Joan Sastre, pero que recupera en el juego interior a Mike Tobey. «Me encuentro bien, mucho mejor. No tengo molestias», confirmó el pívot.