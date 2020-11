Bojan Dubljevic: "Lo mejor es que mi nombre se va a quedar aquí toda la vida"

Historia viva del Valencia Basket. Así es como se podría definir a Bojan Dubljevic, y más después de que el pasado martes en el choque de la Euroliga ante el Panathinaikos alcanzase los 5.593 puntos anotados con la camiseta taronja en una trayectoria de 465 partidos. Una cifra que le convierte en el máximo anotador histórico de la entidad taronja superando los 5.589 puntos de otro mito para La Fonteta, Rafa Martínez, con el que compartió siete temporadas. «Superar a Rafa, a un jugador como él, me parecía algo imposible, un milagro», aseguraba el capitán taronja en declaraciones facilitadas por el club.

«De verdad, no tengo palabras para expresar como de orgulloso me siento, esto lo significa todo para mí. Ser el máximo anotador de un gran club es algo con lo que sueñan todos los jugadores», prosiguió Dubljevic, que cumple su novena temporada en el club. En este sentido, y echando un poco la vista atrás, el montenegrino recuerda que cuando llegó a València en verano de 2012 jamás se imaginó que «podría ser el máximo anotador de la historia del club. Para mí lo importante es el equipo, todo lo que ganamos, los trofeos que ganamos y lo bien que jugamos». «Lo individual para mí no es tan importante», matizó.

Es por ello que no se olvida de todos los que le han acompañado en esta andadura hasta alcanzar este importante logro. «Lo mejor que me ha pasado en mi carrera es saber que mi nombre se va a quedar aquí toda la vida. Sólo quiero decir gracias a todos los entrenadores que he tenido aquí, también a los jugadores, a la gente que trabaja en el club, y lo más importante, a la afición que nos ha apoyado todos estos años», indicó Dubljevic, al que en esa lista de máximos anotadores le siguen, además de Rafa Martínez (5.589), Nacho Rodilla (4.656), Bernard Hopkins (4.127) y Víctor Luengo (3.984). Nombres ilustres pero que no le hacen perder de vista lo más trascendente para él, el presente del equipo.

Así, a pesar de la mágica cifra conseguida hace apenas unas horas en el máximo torneo continental, su cabeza está puesta ya en el próximo compromiso de la Euroliga en el que el Valencia Basket recibirá mañana al Maccabi Playtika Tel Aviv a las 21:00 horas. Por ello, más allá de sus números en todo este tiempo, el jugador balcánico quiso concluir que este próximo encuentro «es muy importante, todos lo son. El Maccabi es un gran equipo, con una gran historia, pero jugamos en casa, queremos continuar ganando, porque para nosotros es importante tener confianza y seguir». Al grito de «Amunt! despide la entrevista este valencià que, por caprichos del destino, nació en Niksic hace 29 años.

