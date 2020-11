Quino Colom se presenta voluntario para la selección

El base del Valencia Basket Quino Colom podría ser convocado con España para la segunda ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 al no estar inscrito en la Euroliga.

El jugador andorrano es por tanto el único jugador del Valencia y del resto de equipos españoles de la Euroliga, que puede estar en la lista que la Federación Española ofrecerá próximamente.

Colom aún no ha debutado con el Valencia esta temporada. El técnico Jaume Ponsarnau le comunicó en verano que no entraba en sus planes, pero el jugador rechazó la propuesta de rescisión de la entidad y tampoco ha aceptado las que ha tenido de otros clubes desde entonces.

Una de las decisiones que tomó en su día el club fue no inscribirle en la Euroliga para facilitar que pudiera encontrar una salida y ahora esa opción le abre las puertas de la selección.



España se concentrará en València para medirse a Israel el sábado 28 de noviembre y a Rumania el lunes 30.

Colom ya fue una pieza importante en España en las 'ventanas' que propiciaron la clasificación para el pasado Mundial y de hecho formó parte del equipo que se colgó la medalla de oro en esa cita de China.