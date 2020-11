Rafa Martínez: "Estoy feliz de que haya sido Dubljevic el que me ha superado"

De leyenda a leyenda. Desde este pasado martes Bojan Dubljevic es el máximo anotador de la historia del Valencia Basket, desbancando del primer puesto a Rafa Martínez. «Estoy muy contento de que haya sido él. Es un amigo, hemos jugado muchos años juntos, le he pasado algunos de esos puntos que ha anotado, y él también a mí, así que todo queda en casa», aseguró a SUPER el escolta de Santpedor.

«Se lo merece. Ha sido fiel al club, y el club tiene suerte de poder contar con un estandarte como él. Además, todavía le queda mucho por batir», destacó el catalán.

Ahondando en la cifra superada, el mito taronja insistió en que para él «es mucho mejor que haya sido él el que me ha superado, hemos compartido muchas cosas juntos. Los números están para batirlos, y prefiero que lo haya hecho alguien con el que mantengo una relación excelente. Él también me veía como su padre adoptivo en Valencia y por eso me hace muy feliz que haya sido él. Espero que ahora tarden mucho tiempo en batir los suyos».

Preguntado sobre lo que es Bojan Dubljevic para el Valencia Basket, señaló que el montenegrino «significa mucho para la historia del club. Está muy implicado en la ciudad, adora al club y eso se demuestra en el día a día. Otros, a las primeras de cambio, hubieran escogido otras opciones para crecer deportiva y económicamente, pero él se ha mantenido fiel. Piensa que se lo han dado todo y tiene una gran parte de culpa de esta época exitosa que se está viviendo».

En eso no hay lugar para la duda. ¿Pero que hubiera pasado sin Dubi en el equipo todos estos años?. «No sabemos que habría pasado si él no estuviera porque siempre ha estado, pero habría sido más difícil sin duda. Llegó muy joven, me acuerdo, era la mitad de la mitad de lo que es ahora, pero ya sumaba. Desde entonces está disfrutando de la ciudad, de defender estos colores, siempre creyó que el club podía crecer porque si no hubiera tomado otros caminos. Eso se ha conseguido, el club es ahora más potente gracias a jugadores como Dubljevic», concluyó Rafa Martínez.

