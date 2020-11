Ponsarnau: "El Valencia Basket juega y defiende pensando en Dubljevic"

Con el partido ante el Maccabi en el horizonte pero aún en la resaca de la victoria ante el Panathinaikos y del récord histórico de anotación de Bojan Dubljevic con el Valencia Basket, Jaume Ponsarnau valora la nueva gesta del montenegrino y la importancia que tiene en la estructura del juego del equipo.

"Lo primero es valorar que este club tiene la suficiente tradición como para tener leyendas y que siguen jugando. 'Dubi' llegó muy joven, ha crecido aquí como persona y jugador y ahora es absolutamente un referente para nosotros.

El Valencia Basket juega pensando en Dubljevic y defiende pensando en él. Y que sea así por muchos años. Es una cosa buena y una bonita historia", apuntó.

Respecto al partido de este viernes ante el Maccabi, el técnico taronja asegura que "hay mucho premio si ganamos viendo la clasificación y hay que darle toda la importancia pero también se la daremos a los siguientes rivales, es la forma de vivir una competición tan exigente porque si no, los premios se convierten en engaños y te confunden"..

El entrenador añadió que "el Maccabi es un equipo con mucho físico y mucha táctica, el equipo con un equilibrio más alto en estas dos facetas. Intentan mantener la inercia de la temporada pasada y aún no han conseguido su punto optimo defensivo, pues fueron el mejor equipo en esa faceta, pero van camino de serlo", señaló.

Además, recalcó que se trata de "un rival muy complejo, con virtudes difíciles de defender para nosotros y también de atacar" y avanzó que van a "intentar que el equipo encuentre el pase" y no se vuelva "loco" cuando vea ventajas "porque si no, te olvidas de jugar".

El entrenador dijo que pese a los problemas que han tenido hasta ahora para compaginar la Euroliga con la ACB no va a plantear grandes cambios con la mente puesta en el choque del domingo ante el Iberostar Tenerife más allá del nuevo enfoque que han dado al reparto de minutos.

"La idea es construir una confianza en jugadores que no la tenían pero no ponerlos porque sí, si no porque los necesitamos, es el cambio real. 'Como necesitamos que juegues, juega', ese ha sido el cambio de planteamiento", señaló. "Hemos sido un mal equipo a 48 horas y la única forma que tenemos es sumar jugadores", reiteró. Para ganar al Maccabi necesitaremos alargar al equipo y el domingo tendremos otras necesidades y nos adaptaremos para ganar con lo que tengamos. El planteamiento es partido a partido, y el domingo iremos con lo que haya", avanzó.

El entrenador dijo que dada la acumulación de choques la labor de los técnicos es más de "gestores de las energías y de las fuerzas para que nadie se lesione porque si no, tu potencial baja muchísimo" que una intervención táctica en la que sólo pueden aportar "matices".