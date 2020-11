La ambición de Kalinic

El alero del Valencia Basket Nikola Kalinic admitió que para él será especial regresar a Estambul para enfrentarse este viernes en la Euroliga al Fenerbahce, club en el que militó las cinco anteriores temporadas, pero subrayó que ese sentimiento no cambiará su ambición por ganar ni sus rutinas en los partidos. "No soy el tipo de tío que va a hablar con todos los jugadores quince minutos antes del partido, antes o después podemos tomar un café pero yo quiero ganar cada partido y tengo mis rituales, me da igual que sea el rival el Fenerbahce o mi hermano. Antes o después podemos hacer alguna broma pero en el partido no", adelantó en una rueda de prensa.

"Es especial para mí, pasé cinco años y fue un muy buen sitio para mí. Seguro que tendré muchas emociones pero espero hacer un buen partido y que el equipo siga con su buena racha en la Euroliga", añadió.

El serbio analizó la mala racha de su exequipo, que acumula tres derrotas seguidas y recordó que se trata de un club que tiene "grandes ambiciones cada año, estar en la Final Four e intentar ganarla, así que seguro que no estarán contentos".

"Si aguantamos su fuerte salida, porque seguro que saldrán motivados, creo que tenemos opciones de ganar", señaló.

Kalinic dijo que jugar sin público lo puede hacer más fácil. "Todo el mundo sabe que tiene grandes aficionados que siempre están con su equipo y puede que sean una de las razones por las que no están ganando tantos partidos como otros años", apuntó.

"Creo que es una buena oportunidad para jugar como hemos jugado los tres últimos partidos en la Euroliga, no en la ACB, claro", destacó.

El choque será también el regreso a la pista del Fenerbahce de Derrick Williams, que fue su compañero en el equipo turco la pasada campaña y que cree que aunque le está costando adaptarse al Valencia poco a poco lo está logrando.

"Puede ser un punto de inflexión para él. Útimamente está mejor, lo veo mejor y creo que se siente mejor. Cuesta, no es algo que logres de la noche al día pero es un gran jugador, un gran atleta y puede ayudar mucho. No está donde quiere pero está trabajando y creo que llegará", concluyó.