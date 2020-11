Jaume Ponsarnau analiza el encuentro ante el Fenerbahçe

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, habló sobre el próximo encuentro de su equipo. El que le medirá este viernes, en la jornada 11 de la Euroliga al Fenerbahçe en Estambul. "Es un equipo con mucho talento, que está intentando encontrar su camino en la Euroliga. Es un equipo muy cambiado, que tiene equilibrio entre jugadores expertos y los que están disfrutando de su primera experiencia en la Euroliga. Tienen un buen entrandor, son difíciles de defender y seguro que van a ir creciendo y van a ser más competitivos", indicó el de Tàrrega.

"Deberemos estar pendientes de su capacidad creación en la posición de base, tiene jugadores con talento y un juego versátil que te exige mucho, adaptarte y buscar competiciones. Tenemos un respeto enorme ante un equipo con esta historia e intentaremos hacerlo lo mejor posible", prosiguió en su análisis del rival.

En cuanto a su plantilla, destacó que con la baja casi segura de Louis Labeyrie y al no tener partido ACB este fin de semana, "tenemos una dificultad que es intentar gestionar de la mejor manera posible el equipo. Una de las cosas que nos ha enseñado la competición es que hay que intentar alargar al equipo si se puede, pero no es el planteamiento de salida".



Respecto a la disputa de esta jornada de Euroliga con partidos de selecciones de. por medio comentó que "esta jornada tiene una complejidad por las 'ventanas' FIBA. Tenemos dudas sobre los jugadores que van a estar y los entrenadores, pero en este sentido nos tenemos que identificar con nosotros mismos, ser fuertes con la personalidad que queremos tener y factores como el de Derrick Williams, buscar su solidez y consistencia. Ya nos ha enseñado lo bueno que es, pero no cada día".

Por último, y hablando del diferente rendimiento en ACB y Euroliga, explicó que "en estos momentos tenemos respeto por todo, y por esto también. Claramente hemos identificado que salvo por los primeros partidos de ACB ahora es un problema de conceptual. Diferente a la Euroliga, donde defendemos a los mejores jugadores del rival, en ACB defendemos conceptos de juego muy buenos que nos hacen vulnerables. Hay que encontrar un camino en el que confluya todo esto. Esto es el paso que tenemos que hacer más que pensar en frustraciones".