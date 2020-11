El Valencia Basket reacciona a tiempo y vuelve a asaltar Estambul

El Valencia Basket prolongó este viernes su racha de Euroliga con una gran reacción tras la derrota ante Iberostar Tenerife en la Liga Endesa. Tras las dos victorias como locales la pasada semana ante el Panathinaikos y el Maccabi Tel Aviv, sumó una tercera ante el Fenerbahce, al que ganó por vez primera en el Ulker Sports Arena hace un año en la prórroga, en el mejor inicio de los taronja en la competición continental, que les permite soñar con ese Top-8, igualando su mejor racha de siete triunfos en diez partidos.

Cuarta victoria de los de Ponsarnau en los últimos cinco partidos, y la tercera fuera de casa, como en Madrid y en Kaunas, les permite con un balance de 7-3 seguir al acecho de los tres mejores equipos del torneo.

Sin los lesionados Labeyrie, Sastre y Marinkovic, los de Ponsarnau empezaron bien pero vieron como en un gran segundo cuarto su rival se alejaba de diez en el electrónico y ponía el partido muy cuesta arriba en el regreso de Nikola Kalinic al Ulker Sports Arena, donde jugó las últimas cinco temporadas, así como de Derrick Williams.

El serbio salió de inicio junto a otros veteranos como Sam Van Rossom, Bojan Dubljevic y Guillem Vives, y el joven Jaime Pradilla, muy valiente hasta que cedió su sitio al cañonero esloveno Klemen Prepelic. Comenzaron anotando los locales, pero el primer cuarto fue de alternativas y juego dinámico y con intensidad y sin faltas hasta pasados los cinco minutos, y con reparto prácticamente idéntico de triples, aunque un par de estos fallados por los turcos impidieron que se marcharan en el electrónico (17-16).

El segundo cuarto arrancó con un espectacular mate de Derrick Williams, otro ex del Fenerbahce, a pase de Prepelic, pero replicó con triple Pierre, y una canasta de dos que abría hueco en el marcador, con cuatro puntos. Pero ahí estaba San Emeterio para recortar con triple al 22-21. Un nuevo rebote, el tercero ofensivo, permitia al conjunto local marcar el ritmo del partido. Williams restablecía la igualada (24-24). El estadounidense fue el mejor en ataque de un segundo cuarto en el que los taronja no encontraban su juego coral, y no pudieron evitar que los turcos se fueran de 5, ante lo que Ponsarnau pidió tiempo muerto.

Una falta de Williams permitió un 2 más 1 de Pierre que ampliaba la desventaja a 8 puntos en el Ulker Sports Arena. Muhammed desde el perímetro hacía sangre con nueve puntos de diferencia. Al final de este cuarto, primer tiro libre de Van Rossom, por cinco que ya llevaba el Fenerbahce. El segundo cuarto acabó con un mate de Vesely a triple fallido de Muhammed, y una máxima ventaja de diez puntos al descanso, con 26-17 de parcial.



Reacción vital

Ponsarnau movió sus piezas para reaccionar, con el apartado físico y los rebotes como aspecto a mejorar según manifestó el técnico al descanso del duelo en DAZN. Kalinic y un triple de 'Dubi', y una actitud más seria en defensa, dieron vida al Valencia Basket con un parcial de 0-5, que provocó el tiempo muerto de Igor Kokoskov. Un mayor acierto en los rebotes y otro triple de Van Rossom, y otra de dos del belga restablecieron el empate (43-43).

Los taronja habían hecho lo más difícil mientras el Fenerbahce tardaba en reaccionar con un triple de Brown. Vives se apuntaba al recital de triples (5-17 de parcial) para situar a los valencianos por delante en el marcador desde el primer cuarto, y Pradilla se destapaba con cuatro puntos más en el uno más uno. Fue un tercer cuarto sin dueño, de ida y vuelta, pero dos triples de Barthel y de Eddie acabaron maquillándolo con 64-59 (21-26 de parcial).

El último cuarto arrancó como el anterior, con 0-8 de parcial para los taronja (66-67), bien en ataque, en la posesión y en el rebote, y que volvieron a ponerse por delante, con los primeros puntos de Prepelic y el primer triple de Hermannsson, antes de otro tiempo muerto solicitado por el técnico de los otonomanos. Muhammed y Prepelic alimentaban el marcador con más triples para entrar en los últimos cinco minutos con máxima igualdad (73-73).

Hubo un tercer triple consecutivo de Prepelic (73-76), por poco no llegó el cuarto del esloveno, pero a base de tiros libres Dubljevic mantenía la ventaja. Pero los urcos no habían dicho la última palabra, y una buena jugada permitió a uBarthel conn triple restablecer la igualada. A dos minutos del partido, las faltas y los tiros libres, y el mayor desacierto del Fenerbahce, junto al acierto de Prepelic y Van Rossom estiraron la diferencia de 5, la mayor del Valencia Basket a su favor en todo el partido. El belga amplió a 16 su balance de puntos particular a falta de un minuto (81-86), y un nuevo tiempo muerto para los locales. Trató de reaccionar el Fenerbahce (86-88), pero Van Rossom sentenció desde los cinco metros (86-90, tras 21-26 en el último cuarto).

