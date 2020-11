Sergio Scariolo: "Hemos ayudado a Quino Colom a tener un escaparate"

El entrenador de la selección española, Sergio Scariolo, se mostró satisfecho tras el encuentro ante Israel porque hubiera podido jugar Quino Colom, que no lo había hecho esta campaña por no contar en el Valencia Basket. "Quino tiene un potencial anotador con capacidad de empujar al equipo hasta que ha tenido gasolina. Ha demostrado lo que sabemos de él. Me ha dicho que estaba bien, le he dejado en cancha pero igual no tenia que haberlo hecho, pero hemos ayudado a un jugador que nos ha ayudado a tener un escaparate para tener una salida desde el punto de vista profesional".

Por otra parte, señaló de cara al duelo ante Rumanía de este lunes que el bajo promedio de minutos de los jugadores nacionales que acuden a las ventanas FIBA (de las que están exentos los inscritos en la Euroliga) es un dato muy preocupante para el relevo generacional en España. "Todos sabemos que España es el país del mundo en cuya Liga hay menos jugadores nacionales, y en concreto el promedio de minutos jugados de estos trece jugadores es de más o menos 17 por partido y ninguno juega en el extranjero", destacó en declaraciones facilitadas por la Federación.

"Son datos muy preocupantes, no tienen por qué conllevar una valoración negativa hacia las Selecciones ni el trabajo de nadie, pero de cara al crecimiento y al recambio de la Selección, es una situación y unos datos que hay que tener muy en cuenta y nos preocupan bastante, sinceramente", añadió.

La selección española está concentrada desde el pasado lunes en Valencia, donde el sábado perdió ante Israel en el primer encuentro de la segunda 'ventana FIBA' de clasificación para el Eurobasket 2022 y donde este lunes se medirán a Rumanía en un choque en el que un triunfo certificaría su clasificación.

"Las finalidades de esta 'ventana' son básicamente dos. Una es clasificarse para el Eurobasket, y para conseguirlo tenemos que ganar este partido de mañana contra Rumanía, y la otra es la de intentar dar experiencia internacional a nuestros jugadores, que tienen muy poca", recalcó."A partir de aquí, desde luego, son ocasiones para que los jugadores puedan entender cuánto de importante es un detalle, cuánto es clave mantener la concentración durante cuarenta minutos€ ", desgranó.

El italiano recordó que "hay muchas cosas que se adquieren jugando, compitiendo, equivocándose y aprendiendo de los errores, así que la oportunidad es muy buena para sumar más experiencia y a la vez asegurar la clasificación para el Eurobasket".

