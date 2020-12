El Top-8, en juego

La buena dinámica del Valencia Basket en la Euroliga se ha visto truncada tras dos derrotas consecutivas ante el Alba Berlín y el Zenit San Petersburgo. Ambas, además, en La Fonteta y que han dejado al equipo al borde de salir de los puestos de playoffs. El Top-8 corre peligro por primera vez en muchas semanas y reacción debe llegar cuanto antes. A la carrera. Tanto en resultados como, sobre todo, en un juego que no termina de encontrar su mejor versión.



Algo que será fundamental ante un rival como el Anadolu Efes. No en vano, tras los últimos tropiezos el equipo taronja ha descendido hasta la octava plaza con un balance de siete triunfos y cinco derrotas, que comparte con el cuadro turco, que es séptimo. Por tanto, se trata de un duelo directo por las posiciones de privilegio de la clasificación pero en el que habrá que tener también en cuenta que los dos equipos que les persiguen en la clasificación, el TD Systems Baskonia y el Olimpiacos, tienen seis triunfos y cinco derrotas pero un encuentro menos.

En cuanto a las claves del choque el cansancio volverá a ser un factor crucial en los locales por haber pasado sólo 48 horas desde el último encuentro, una frecuencia a la que el Valencia Basket no acaba de acostumbrarse, y porque Ponsarnau redujo a nueve jugadores la rotación ante el Zenit San Petersburgo. También el Efes jugó el martes para recuperar un encuentro de la jornada 5 y se impuso al ASVEL Villeurbanne por 72-68 con 22 puntos de Micic y 18 de Larkin.



No obstante, el cansancio en unos y otros parece afectar de manera diferente pues los de Ergin Ataman parecen haber encontrado por fin la regularidad y una interesante velocidad de crucero tras un comienzo de temporada complicado con varias ausencias importantes por lesión.

Así, y tras haber ido poco a poco mejorando sus prestaciones, comparece en València con tres triunfos en los últimos cuatro partidos de la máxima competición continental. Con el base Shane Larkin aproximándose también a su nivel habitual tras no poder comenzar la temporada por una lesión –18,6 puntos, 5 asistencias y 21,3 créditos de valoración en esas tres victorias–), el equipo turco ha ido incorporando piezas en su rotación, recuperando paulatinamente en los últimos partidos a Bryant Dunston, Rodrigue Beaubois y al exjugador taronja Tibor Pleiss. Así, la única baja que mantendrán para el choque será la de su jugador más valorado hasta el momento, el croata Krunoslav Simon, por una lesión en la espalda.

Ponsarnau, por su parte, mantendrá las mismas tres ausencias de los últimos encuentros. Louis Labeyrie por esguince de grado II en el tobillo derecho, Vanja Marinkovic –luxación aguda de hombro con una desinserción del tendón del bíceps asociada– y Joan Sastre por una rotura parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla.