Valencia Basket - Khimki: sin confianzas ante el colista de la Euroliga

La clasificación puede ser el gran enemigo del Valencia Basket de cara al partido de esta noche contra el Khimki en La Fonteta. Y es que aunque el conjunto ruso llega a València como colista, tiene potencial más que suficiente como para que no haya exceso de relajación entre los taronja. Ponsarnau lo tiene claro y así se lo ha hecho saber a sus jugadores, para que no menosprecien el potencial de un rival que además llega más descansado que los locales en un mes infernal para los taronja. De hecho, los hombres de Jaume Ponsarnau afrontarán su décimo partido en 23 días, mientras que su rival no ha disputado ningún encuentro de competición nacional desde el 22 de noviembre.





El Valencia Basket, además, llega con las bajas seguras por lesión de Marinkovic y de Labeyrie, al margen de las molestias que arrastran Guillem Vives y Nicola Kalinic y de la especial situación de un Joan Sastre que ayer hizo su primer entrenamiento con el grupo desde que se lesionara la rodilla derecha hace dos meses y medio, en el partido del 1 de octubre ante el Asvel Villeurbanne. Unas dudas que se suman a la inquietud por los tests PCR a los que se sometió ayer la plantilla después de haber jugado días atrás contra un Estrella Roja (club en el que salieron varios casos positivos) y que hace que pueda haber alguna duda añadida hasta hoy mismo. Al respecto, Jaume Ponsarnau destacaba: «En la cabeza de cada uno hay inquietud, pero tenemos que entrenar al máximo al margen de esta situación. Ya nos hicimos una prueba tras regresar de Belgrado pero era un tiempo muy justo para que aparecieran positivos en el caso de que haya habido contagios, una situación que se tendría que detectar en estos nuevos test en Valencia.

Del rival, en el que brilla por encima de todos Alexey Shved, tercer máximo anotador y mejor asistente de la competición, Ponsarnau destacó que «hay que tenerles máximo respeto porque aunque sea el colista de la competición son muy buenos y se trata de un equipo que ha tenido problemas de resultados, fruto de lesiones y de que han tenido dificultades para acoplarse. En sus partidos hay momentos brillantes, de ser uno de los mejores equipos de la Euroliga en talento o el que más. Hay que vivir con las canastas suyas que no podremos defender y más que nunca habrá que atacar bien. Todos nos tenemos que convencer de tenerle respeto a un equipo tan bueno y ese respeto tiene que empezar dentro del equipo en cómo planteemos el partido y en sacar nuestras máximas fuerzas porque además estamos más desgastados y es evidente que en una competición que juegas cada dos o tres días es más difícil ser consistente mentalmente».

Respecto al posible regreso de Joan Sastre dos meses y medio después, Jaume Ponsarnau no es del todo optimista de cara apoder darle ya minutos, aunque con las lesiones de Marinkovic y Labeyrie y las molestias de Vives y Kalinic, podría entrar en la lista. "Joan se está recuperando de su lesión y ahora tiene que coger la confianza y el ritmo. No ha hecho ninguno entrenamiento de contacto con el equipo y hay que ver cómo está y si nos puede ayudar y la verdad es que las perspectivas son bajas porque este martes es su primer entrenamiento», señaló el técnico antes de la sesión de ayer.

De la ausencia de Labeyrie, MVP de noviembre en la Liga Endesa, Ponsarnau señaló: «Derrick tiene irregularidad y Pradilla tiene la que debe tener por su edad pero son los que tenemos y con eso hemos de jugar. Sufrimos contra equipos que hace zona sin Labeyrie porque es muy importante el juego de pívots. El equipo taronja tiene a su favor los precedentes recientes, ya que ha ganado a este rival en los últimos tres enfrentamientos y se ha impuesto en seis de las siete visitas anteriores de los amarillos a la Fonteta. El Khimki ocupa actualmente la sexta posición de la Euroliga con un balance de 9-6, pero también llega a la Fonteta metido en una crisis de resultados, colista con 2-13 y una racha de seis derrotas seguidas, aunque su plantilla está llena de talento y ya ha demostrado su potencial ganando en pistas como la del Zenit St.Petersburg en la Euroliga o imponiéndose al CSKA en la VTB League. El equipo ruso ha tenido además más margen para preparar el partido, por lo que vendrán a Valencia a buscar un triunfo que equilibraría el duelo más repetido en Europa (8-7 para Valencia BC.