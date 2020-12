Otro paso hacia la Copa del Rey

El Valencia Basket quiere dar hoy otro paso de gigante hacia la Copa del Rey. La ocasión es idónea para afianzarse entre los ocho primeros. Los de Ponsarnau reciben al Acunsa GBC en la Fonteta con la misión de sumar la cuarta victoria consecutiva en la Liga ante un rival que llega a València con una dinámica totalmente opuesta que le ha llevado a ser colista de la tabla. Pese a ello, Ponsarnau quiere evitar un exceso de confianza en sus hombres ya que el Ancusa ha evidenciado una cierta mejoría tras romper hace dos semanas su racha de ocho derrotas consecutivas.

Liderados por el pívot colombiano Jaime Echenique y con la plantilla al completo tras recuperar a los jugadores que había tenido tocados en las últimas semanas como el propio Echenique, Motos o tratará de hacer daño con algunas de sus mejores virtudes como las recuperaciones y el rebote ofensivo. Un triunfo blanquiazul supondría la primera conquista del Acunsa GBC de una Fonteta que visita por 14ª vez. El Valencia Basket, que ha ganado en las 13 victorias anteriores de los vascos a la Fonteta, tratará de prolongar su buena racha.

Pese a su posición en la tabla, Ponsarnau, que no podrá contar con Labeyrie ni con Marinkovic, destaca que no espera un partido fácil: «Uno de los principales valores que tiene este equipo es que tiene muchos jugadores muy buenos en el rebote ofensivo y eso nos va a exigir. Es un equipo que no tiene nada que perder, que vendrá a la Fonteta a probar cosas, a crearnos problemas, a jugar con la máxima mentalidad, con la máxima ambición seguro. Es un equipo que está abajo en la clasificación, pero en esta Liga Endesa hay que respetar a todos los equipos».



Partido 350 para Vives



Guillem Vives se convertirá en el sexto jugador de la historia en alcanzar la cifra de 350 partidos disputados con Valencia Basket. El compromiso ante el Acunsa GBC será su partido 212 en la Liga Endesa con la camiseta taronja, a los que une 126 en competiciones europeas, 8 en la Copa del Rey y 4 en la Supercopa Endesa. Antes que él, lo consiguieron Víctor Luengo (643), Rafa Martínez (626), Bojan Dubljevic (478), Nacho Rodilla (434) y Sam Van Rossom (351).