El Valencia Baket debuta con derrota en el Adidas Next Generation

Lo intentó Valencia Basket hasta el final en su primer partido, pero acabó cediendo ante un sólido Unicaja Málaga en su debut en el Euroleague Basketball Adidas Next Generation en L'Alqueria del Basket. Los de Xavi Albert no se dieron nunca por vencidos en un encuentro que se decidió en el último cuarto.

El primer cuarto tuvo color taronja. Y eso a pesar de que Unicaja imponía su físico en el rebote. Los andaluces no transformaban las segundas oportunidades ante un Valencia Basket que atosigaba en defensa y castigaba en ataque con los triples de Bagatskis y Rivas. Entre ambos sumaron 19 de los 26 puntos de los locales tras el primer cuarto (26-19).

El segundo cuarto trajo con él un menor porcentaje de acierto desde el juego exterior. Unicaja recortaba algo la diferencia desde la pintura, pero un triple de Hugo Gómez y un nuevo acierto de Rivas mantenían a Valencia Basket. Presionaba Pierre Sene, pero los de Xavi Albert siempre encontraban un acierto en el momento clave, para mantenerse arriba en el marcador. Aun así, el encuentro se apretaba, y al descanso la diferencia era mínima (40-37).

Un parcial de 0-7 de inicio complicaba el encuentro para los valencianos, que encontraban la reacción en 5 puntos consecutivos de Bagatskis. Pero de nuevo liderados por Sene, los malagueños comenzaron a hacerse fuertes en el poste, y a elevar el listón defensivo. Eso les valió para conseguir la máxima diferencia del encuentro, a pesar del acierto de De Larrea desde el perímetro. Bosch, con un acierto en el último segundo bajo el aro, lo dejaba en 50-58 de cara al último cuarto.

La primera canasta fue taronja, pero fue lo único reseñable en los primeros 5 minutos del parcial decisivo en ataque. Los locales dispusieron de varias jugadas para rebajar la diferencia, pero el balón no quiso entrar, y fue Tanchyn el que sumó para Unicaja un 2+1 que parecía decisivo, sumando el +10 al marcador. Las pérdidas condenaban los intentos taronja de recortar, y Unicaja lo aprovechaba para aumentar la diferencia. Un triple de Bagatiskis daba esperanza, y los de casa no perdieron nunca la intensidad, pero no fue suficiente y la victoria fue para los andaluces en el debut de ambos equipos en la competición.

Este lunes 28 se celebrará la segunda jornada. Consulta aquí el programa y horarios.