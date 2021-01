El Valencia Basket asalta el 'Olímpic' cinco años después

El Valencia Basket sumó su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y lo hizo acabando con una pista maldita desde hace cinco años, el Olímpic de Badalona, donde en un gran tercer cuarto acabó por liquidar al Joventut.

Sin presión tras haber asegurado el billete a la Copa del Rey el pasado sábado ante Gran Canaria, y sin Bojan Dubljevic, ausente por segunda vez en menos de tres días, venció (80-91) en Badalona, donde había perdido en sus tres últimas visitas.

El primer cuarto fue un intercambio de golpes sin un dueño claro del mismo, con Ante Tomic y Nikola Kalinic especialmente acertados, con seis y siete puntos anotados respectivamente. Los triples del serbio, Sastre y Labeyrie mantuvieron al Valencia Basket ligeramente por delante en el electrónico (17-19).

El segundo cuarto empezó con muchas imprecisiones y desacierto, y rápidos contragolpes. Hermannsson y Derrick Williams lograron la mayor diferencia, de seis puntos, que obligó a Carles Durán a parar el encuentro. Le salió bien pues Albert Ventura conectó el triple (20-23) y los taronja fallaban en la réplica, pero no en la siguiente penetración con Derrick Williams, y desde los cinco metros no perdonó para irse de siete.

Un triple de Labeyrie y un mate seguido de Williams abrieron la brecha a nueve puntos, pero el encuentro entró en una fase sin dueño en la que llovieron dos triples más por cada bando hasta que Ponsarnau pidió tiempo muerto con 34-40. El Joventut respondía a los intentos del Valencia Basket por marcharse en el electrónico. Al descanso 36-44, ocho arriba que pudieron ser diez si Tobey no hubiera fallado un mate y el posterior rebote (19-25 de parcial en el segundo cuarto).

Sí que lo logró Tobey en la renaudación de triple (39-49, diez arriba), y Sastre lo emulaba para irse de 13. Sin embargo, el encuentro entró en una fase de control, con la mejor defensa de los valencianos en toda la noche que impidió al Joventut recortar unas diferencias que seguían creciendo hasta 17 puntos tras dos triples consecutivos de Mike Tobey (48-65). A la Penya no le entraban ni los tiros libres y el tercer cuarto se cerró con un nuevo triple de Labeyrie y una cómoda ventaja de 21 puntos (50-71 tras un contundente parcial de 14-27).

El ex del Joventut Klemen Prepelic fue el primero en responder en el cuarto decisivo a la canasta de Dawson. Pero los locales no habían arrojado la toalla y se sacaron un parcial de 11-0 gracias a dos triples de Dawson y Zagars que recortaron a 12 la renta de los de Ponsarnau, que pidió tiempo muerto. Tras él, un trabajado parcial de 0-8, sin triples, devolvía la tranquilidad a los taronja (61-80) y sirvió para calmar un encuentro que se ganó en el tercer cuarto y con el que culminaba así la mala racha del Valencia Basket en el 'Olímpic', donde no ganaba desde febrero de 2016.