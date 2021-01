María Pina: "No me dolía nada y me ha salido todo"

María Pina valoró el partido ante el Ciudad de la Laguna Tenerife y su vuelta a las canchas. "No me esperaba un partido así, hemos encontrado un rival menos fuerte gracias a que hemos estado muy bien en nuestro plan. La gente que salía estaba muy metida y eso ha sido clave", aseguró la alero valenciana.

"Sobre mi vuelta, he pasado muchos estados de ánimo, nervios emoción y agradecimiento. Ha sido mejor de lo que esperaba, como pasa con estas cosas. Me he dejado llevar, no me dolía nada, estaba emocionada y me ha salido todo" decía la jugadora del Valencia Basket.

El técnico Rubén Burgos también analizó la victoria. "El regreso de Pina ha sido lo más destacable. Nos alegramos mucho de que haya podido volver a la pista. También quiero desearle lo mejor a Gaby Ocete por su lesión", indicó el preparador de Ribarroja.

"Respecto al partido estamos muy contentos con el rendimiento en los dos lados de la cancha y el acierto de tres. Hemos tenido claro que debemos trabajar colectivamente en defensa, repartir esfuerzos, aciertos y responsabilidades. Nos ayuda mucho tener las 12 jugadoras, el día a día mejora y eso hace llegar los resultados. Ahora a prepararnos para Cadí La Seu", concluyó Burgos.

