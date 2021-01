El Valencia Basket también sabe ganar sufriendo

El Valencia Basket continúa salvando con solvencia los muchos compromisos que tiene que afrontar en un intenso mes de de enero. Las de Rubén Burgos prolongan su buena racha sumando un nuevo triunfo en la Liga Endesa, esta vez ante el Cadí La Seu catalán . Un triunfo que mantiene a las valencianas en lo alto de la tabla y que les da confianza de cara al inicio de la competición europea ya que el pabellón de la Fuente de San Luis acogerá la primera fase de la Eurocup Women en el Grupo H entre el 17 y 23 de enero.

Pero, paso a paso, partido a partido y victoria a victoria. Ayer tocaba la Liga y tocaba, de nuevo, exhibir la fortaleza taronja en La Fonteta pero también la capacidad de sufrimiento para dar la vuelta a un partido que no se le había puesto nada fácil y en el que demostró que también sabe ganar sufriendo. La imbatibilidad de la Fonteta llegó a estar en serio peligro en un encuentro en el que las de Rubén Burgos tardaron en asentarse.

Y eso que el Valencia Basket inició el partido mandando en el marcador, con una buena circulación de balón y una inteligente dirección de juego liderada por Queralt Casas, bien secundada por Anna Gómez y Allen. Las taronja no tardaban en lograr sus primeras ventajas (11-4). El partido se antojaba plácido para las locales pero nada más lejos de la realidad. Las valencianas entraban en una fase errática, con precipitados tiros de tres que no encontraban aro y daban alas a un Cadí La Seu que el daba la vuelta al marcador (13-16). Las catalanas se adueñaban del ritmo del partido forzando la precipitación y los errores en ataque de las taronja. El Valencia Basket no estaba cómodo en la cancha. La mayor renta visitante llegaba enlos primeros compases del segundo cuarto (17-24). Se encendían las alarmas y era Queralt Casas la que se echaba el equipo a las espaladas manteniendo al Valencia Basket al acecho. Allen con un triple y una canasta de dos consecutivas le daba por fin la vuelta al marcador (30-28). El Valencia Basket lograba el triunfo psicológico de irse al descanso por delante en el marcador (32-30).

El peligro parecía alejado, todo parecía volver a su cauce natural, a su guión preestablecido. Pero tampoco esa vez el Valencia Basket lograba dominar. Un inicio epectacular de Queralt Casas en el tercer cuarto parecía dar el espaldarazo final a la remontada taronja. Las locales se iban en el marcador (36-30). Pero de nuevo las dudas en ataque y los erroeres daban vida al Cadí la Seu que asestaba un duro 0-9 a las valencianas poniéndose de nuevo por delante (36-39). Peligro de nuevo y de nuevo también aparecía Allen, para con un triple reestablecer la igualdad (39-39). Una igualdad que se mantenía ya todo el terer cuarto y hasta mitad del último y definitivo periodo. El Valencia Basket empezaba a despertar acuciado por el transcurso del tiempo. La reacción llegaba y volvía la solidez taronja a la Fonteta. El Cadí La Seu se deshinchaba, frustrado por no encontrar más premio en una de sus mejores actuaciones. El Valencia Basket volvía a funcionar,volvía el acierto y la diferencia local alcanzaba los 10 puntos (61-51). El partido estaba sentenciado. La 19ª victoria en la Liga se quedaba en casa (61-53).