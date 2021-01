A la conquista del Astroballe

El Valencia Basket afronta una nueva jornada de Euroliga dispuesto a conquistar, de una vez por todas, el Astroballe Una cancha, la del ASVEL Villeurbanne, que visitará por sexta ocasión en un partido de competición europea y en la que nunca ha conseguido ganar. En esta ocasión, sin embargo, no queda otra. Enfrente está el penúltimo clasificado y, si los taronja quieren acabar en el Top-8, no pueden perdonar este tipo de encuentros. Para el choque, además, Jaume Ponsarnau recupera a Vanja Marinkovic, muy recuperado de su lesión en el hombro derecho, aunque tiene la duda de Klemen Prepelic, que se ha perdido los dos últimos partidos por una infección vírica y aún se encuentra débil. El que no estará seguro es Bojan Dubljevic, que aunque ya ha empezado a entrenar en solitario no está aún en condiciones de competir. «Está mal. Su proceso ha sido un poco más lento del que esperábamos, pero es lo que hay y vamos a ser pacientes», comentó el técnico taronja sobre el pívot montenegrino.

En cuanto al rival, será el primero en mucho tiempo que llegue al choque con menor descanso entre partidos que el Valencia Basket. El cuadro francés rompió la semana pasada su racha de derrotas al ganar al Olympiacos el viernes por 63-69, aunque cayó en su liga nacional en la pista del Elan Chalon (85-75) y este mismo martes perdió como local en la prórroga ante el propio Olympiacos en un partido recuperado de la jornada 10 por 93-101. Un encuentro que tuvo controlado y que Kostas Sloukas mandó al tiempo extra con un triple sobre la bocina final.

El cuadro francés no ha podido contar por enfermedad en esas dos derrotas con su jugador más valorado, Moustapha Fall, aunque se espera que pueda estar ante el cuadro taronja. Ha recuperado a William Howard y mantendrá con casi total seguridad la ausencia de Amine Noua, en pleno proceso de recuperación tras ser diagnosticado como positivo por COVID-19 el pasado 11 de enero.



PRECEDENTES



El encuentro de esta noche supondrá la tercera vez que estos dos equipos se midan en la actual temporada. En los dos anteriores la victoria fue para el Valencia Basket.