Pradilla: "Sería bonito ganar la Copa y dedicársela a Vukovic"

El Valencia Basket contará en esta Copa del Rey con un buen número de debutantes. Uno de ellos es Jaime Pradilla, que considera que el primer encuentro ante el Real Madrid "es un partido difícil, pero estamos entrenando bastante duro. Tenemos bajas pero lucharemos e intentaremos ganar".

"El Madrid tiene un gran equipo, pero tal vez Tavares sea diferencial. Es un pívot dominante en la Euroliga y la ACB. Pero ellos también llegan con bajas, ya les hemos ganado en la Euroliga, nuestro juego es diferente al suyo y podemos hacer duro el partido", continuó respecto al encuentro.

El joven ala-pívot, además, destacó el hecho de que la baja de San Emeterio "dentro del equipo es fundamental, dentro y fuera te da muchas cosas. No hemos podido decidir nosotros, pero ojalá pudiera venir".

Además, sobre su rol en el equipo explicó que cuando fichó por el club taronja "no venía sabiendo nada. Venía como uno más, a luchar los minutos. Pero la verdad es que no estoy satisfecho porque nunca me conformo y quiero seguir creciendo cada día".



Homenaje a Miki Vukovic

La de Madrid será una Copa del Rey también especial tras el fallecimiento de Miki Vukovic, una figura muy querida en el club y asociada siempre a esta competición. "No lo conocía pero me hablaron mucho de él y lo que pasó el club lo sintió mucho. Sería un bonito detalle ganar la Copa y dedicársela a él", concluyó.