Pablo Laso: "Hemos sido un equipo con mayúsculas"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a los suyos por ser "un equipo con mayúsculas" este jueves en la victoria sobre el Valencia Basket en el estreno de la Copa del Rey, al tiempo que celebró su récord de partidos en el banquillo blanco y la actuación de Felipe Reyes en el camino a semifinales.

"Ha sido un partido muy de Copa, muy difícil. El Valencia tiene muchas armas pero tengo que alabar el trabajo de mis jugadores. Hemos sido un equipo con mayúsculas, todo el mundo ha hecho su trabajo. Hemos ido encontrando nuestro momento y hemos sabido gestionar la ventaja", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

El técnico del vigente campeón y anfitrión de la Copa explicó la entrada de Reyes a los 30 segundos, quien además se convirtió en el jugador con más minutos en la historia del torneo. "Dentro de los planes de partido tienes pensado las cosas que pueden ocurrir. Primera falta de Tavares lo teníamos hablado, entraba Reyes", apuntó.

"Ha hecho un trabado grandísimo, es un jugador grande, no tiene que demostrar nada, siempre está para lo que necesite el equipo. Si no le llego a poner me mata, es un jugador que aporta mucho, no está siendo una temporada fácil, no juega muchos minutos. Su trayectoria es impresionante, todo el mundo le admira, yo el primero", añadió.

Además, Laso reconoció como "emotivo" el mensaje al final del partido de Lolo Sainz, a quien superó para ser el técnico con más partidos en el Madrid (735). "Son famosas mis broncas, también soy quien más les ayuda", terminó, felicitando de nuevo a los suyos.