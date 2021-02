Ponsarnau: "Sí, estoy decepcionado"

El Valencia Basket se despidió de la Copa del Rey sin público del WiZink Center con una derrota ante el Real Madrid. «Hay que cambiar la castaña de partido que estamos haciendo, sacarnos la caraja», decía Ponsarnau al descanso. «El Madrid puede meter 49 puntos a cualquier equipo, pero nosotros sabemos que podemos hacerlo mucho mejor», añadía.

Tras el mensaje en el vestuario, el equipo reaccionó y se anotó el tercer cuarto, pero poco más. Al final, Ponsarnau felicitó al rival y mostró su decepción: «Estoy decepcionado porque no hemos tenido un espíritu colectivo adecuado. Nos hemos equivocado al querer llevar el espíritu individual. Y como entrenador cuando pierdes el colectivo estás frustrado y evidentemente te sientes responsable».

«Hemos empezado de tú a tú, estábamos perdiendo, hemos tratado de encontrar energía e inspiración, pero ellos han encontrado más desequilibrios y han metido la brecha que nos ha hecho mucho daño. Era un querer y no poder. Por momentos parecía que había energía para volver al partido, pero nuestro desacierto también nos lastraba», explicó sobre los primeros minutos.

Destacó la reacción del equipo, aunque también lo desgastó. «En un momento de inspiración en el tercer cuarto hemos vuelto al partido, pero los jugadores han gastado energía y los hemos tenido que mover». «Estábamos bien, el bonus nos lo han subido muy rápido, han sido inteligentes para ganar el partido y aprovecharlo. Lamentar que no hemos estado a la altura del partido que queríamos estar. Tuvimos muchos errores de precipitación de no jugar bien al baloncesto, no entender que nuestro juego es colectivo», añadió el entrenador del Valencia BC.

Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó que «el primer tiempo ha sido muy bueno, luego se nos han acercado, pero hemos recuperado la sensación de buen juego del principio. Sacamos un partido complicadísimo de Copa».