"Es bueno que juguemos contra el Madrid nada más acabar la Copa"

El base de Valencia Basket Martin Hermannsson realiza un repaso a la actualidad taronja, comenzando por el partido que el próximo viernes le enfrenta de nuevo al Real Madrid, en este caso en la Turkish Airlines EuroLeague. El director de juego islandés considera: "Es bueno que juguemos otra vez contra el Real Madrid inmediatamente después de la Copa del Rey. Nos quedamos muy decepcionados después del partido, creo que jugamos un muy mal partido. Lo positivo es que tenemos la oportunidad justo después de demostrar que entonces lo hicimos mal y arreglar que lo que hicimos mal. Sabemos que el Real Madrid es un gran equipo y por supuesto estarán enfadados con ellos mismos por no haber conseguido ganar la final de Copa. Seguro que va a ser un partido muy intenso y ojalá que podamos arreglar todas aquellas cosas que hicimos mal la semana pasada"

El equipo prepara desde el pasado domingo este encuentro, que será su único compromiso de la semana, con una semana limpia de entrenamientos. Una situación poco habitual con la vorágine de partidos durante la temporada y que Hermannsson destaca como "muy positiva para nosotros. Creo que es la primera vez desde la pretemporada que tenemos más de tres días seguidos para poder entrenar y creo que lo necesitamos para la segunda parte de la temporada. Los momentos más importantes están por llegar y tenemos aún muchas cosas en las que podemos mejorar. Tenemos a jugadores volviendo de lesiones. Estoy contento de tener estos días para entrenar y tenemos que utilizarlos de forma adecuada"

Tras el parón de la competición por la disputa en toda Europa de las competiciones de Copa, la Turkish Airlines EuroLeague se pone en marcha de nuevo para afrontar su tercio final, el que decidirá las posiciones finales. Martin afirma: "La Euroliga de esta temporada es una de las más fuertes que ha habido. No puedes dar por sentado ninguna victoria, contra ningún equipo. Y lo apretadas que están las cosas en la mitad de la clasificación es una locura. Es muy difícil decir quién va a estar en el Top-8 ahora mismo. Nuestro objetivo al inicio de la temporada era ser uno de esos equipos. Y eso es muy importante para nosotros, es importante para el Club, para los aficionados, para todo el mundo, que nos clasifiquemos para el Playoff. Quedan 10 partidos por jugar y es muy importante conseguir todas las victorias que podamos dentro de esos partidos si nos queremos clasificar para el Playoff. Estamos muy concentrados en eso en este momento"

A nivel individual, el base islandés está aumentando su aportación después de un periodo inicial de adaptación, aunque no duda en señalar: "Sabía que me iba a costar algo de tiempo ajustarme. El baloncesto que jugamos aquí es bastante diferente que el que he jugado antes en mi carrera. Estar en un equipo tan bueno, con tanto talento en sus jugadores. Hasta ahora siempre había sido un jugador llamado más a anotar que a asistir, aquí se me pide más que controle al equipo, tenemos muchos jugadores que pueden anotar. Y esta temporada además estoy tratando de concentrarme también en la faceta defensiva. Sabía que iba a llevar un tiempo y espero que los fans sigan teniendo paciencia conmigo. Me siento cada vez más cómodo, con más confianza. Mis compañeros me están ayudando mucho, los entrenadores, el cuerpo técnico. Creo que me queda mucho por enseñar aquí en Valencia, personalmente creo que estoy pudiendo aportar solo un 30% de lo que soy capaz. Creo que lo puedo hacer mucho mejor, mostrar muchas más cosas y creo que a partir de aquí las cosas para mí solo van a ir hacia arriba".