Paula García: "Es un orgullo poder jugar en la Fonteta"

Paula García cumplió el sueño de cualquier deportista que juega en L'Alqueria del Basket después de debutar el pasado jueves con el primer equipo en Liga Endesa Femenina frente a Campus Promete. La jugadora comparte cómo se sintió en ese momento y lo que significa para ella tener su nombre en el Mur dels Somnis de L'Alqueria del Basket.

La castellonense transmitía sus sensaciones después de su debut con el primer equipo del Valencia Basket Femenino: "Después de una semana de poder ayudar al equipo, poder disfrutar los últimos momentos del partido en la pista he salido super contenta y es un orgullo poder jugar en la Fonteta".

Paula confiesa que no tenía claro si iba a poder debutar: "No me lo esperaba mucho, pero al final me ha dicho Rubén 'estate atenta que vas a salir'. Me he preparado y he salido para intentar ayudar al equipo al final del partido".

Un estreno que es fruto del trabajo que ha realizado la canterana taronja desde su llegada al Club. Ahora, es un ejemplo para los jugadores de L'Alqueria del Basket. "Llevar varios años en el Valencia Basket trabajando constante todos los días, para mí es un orgullo poder demostrar que todos los jóvenes pueden llegar a esto si se esfuerzan todos los días. Al final es constancia", indica Paula.

La escolta debutó jugando 1:14 minutos y conectó con Celeste Trahan-Davis para que la americana sumara una canasta más a la victoria del equipo, menos de un mes después de que Claudia Contell se estrenara también con el primer equipo, en su caso en EuroCup Women.

Paula García será la séptima jugadora en formar parte del Mur dels Somnis de L'Alqueria desde su creación, la tercera mujer en lograrlo. El Club celebrará, como sucede con Millán Jiménez y Claudia Contell, su acto de inclusión cuando la situación sanitaria lo permita, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este debut, el segundo de esta temporada en el equipo femenino, es una demostración más del crecimiento del Valencia Basket en su apuesta por el baloncesto, con un proyecto femenino en línea ascendente.