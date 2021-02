Las alabanzas de Ponsarnau a su rival en Euroliga

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, aseguró que el Zenit San Petersburgo, equipo al que visitan este jueves, tiene "la mejor defensa de la Euroliga" y señaló que uno de los pasos que deben dar para competir y optar al triunfo es "hacer crecer" sus propios "valores defensivos".

"Buscaremos encontrar nuestro baloncesto pero también competir a nivel defensivo, no resignarnos", señaló el entrenador en una rueda de prensa en la que alabó el trabajo en esa parcela del equipo que dirige Xavi Pascual.

"Jugamos contra la mejor defensa de la Euroliga, un equipo que siempre consigue bajar el nivel de sus rivales con un nivel físico importante pero también con la riqueza táctica que tienen. Sus planes de partido piensan mucho en el 'scouting' y en los puntos fuertes de sus rivales", desgranó.

"Jugamos contra el segundo equipo más eficiente en defensa de la competición y nosotros somos el segundo más eficiente en ataque, aunque ahí hay muchas cosas que valorar", deslizó.

El entrenador dijo que la principal "competición" dentro del encuentro será imponer su "capacidad ofensiva" y al mismo tiempo "hacer crecer" su "nivel defensivo".

Ponsarnau analizó también la importancia que para el equipo ruso tiene la figura del base Kevin Pangos y lamentó que para el encuentro sea baja Guillem Vives que "teóricamente" es el mejor defensor que pueden tener sobre el canadiense. "Es un jugador que es muy protagonista, su mejor generador pero también cuando se les acaba el ataque o cuando hay que resolver. Es muy creativo, con muchas capacidad para sacar ventaja para darla o para meterla. Trataremos de hacer el mejor trabajo posible individualmente pero también de equipo", concluyó.

El equipo valenciano viajará este miércoles a San Petersburgo (Rusia) y en la madrugada del jueves al viernes está previsto que llegue al aeropuerto de Lleida para jugar en Andorra el domingo y después desde ese mismo aeródromo viajar a Estambul (Turquía) para medirse al Anadolu Efes y luego a Tel Aviv (Israel) para enfrentarse al Maccabi.

"De los catorce jugadores que tenemos vamos a poner contar con trece, aunque Joan (Sastre) aún no tiene ritmo y Fernando (San Emeterio) no ha podido cogerlo, pero también es cierto que jugadores que tenían molestias están dando pasos adelante", destacó el técnico Jaume Ponsarnau.

En el caso de Sastre ha estado fuera casi dos meses por una lesión muscular y en el de San Emeterio se contagió de COVID 19 y, aunque ya estuvo con el equipo en el último encuentro, no llegó a participar.

"No renunciamos a que Guillem pueda unirse, aunque de momento el cuerpo médico me ha dicho que no es una opción ahora mismo. Está la posibilidad de que viaje a Lleida, igual no para jugar ante el MoraBanc Andorra o contra el Efes pero igual sí contra el Maccabi. No es una opción ahora pero se va a trabajar", apuntó el técnico.

En los partidos en los que Vives no esté, el técnico deberá hacer un descarte en la Euroliga y otro en la ACB que no podrá ser un jugador de formación local. Si el base pudiera estar en alguno de los últimos dos partidos de la gira, ambos continentales, el entrenador debería hacer dos descartes.