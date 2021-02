El Valencia Basket se juega la segunda plaza ante el Girona

Dos 'gigantes' frente a frente. Dos claros candidatos a los títulos esta temporada calibran su extraordinario potencial dispuestos a consolidar su alternativa este curso al hasta ahora intratable Perfumerías Avenida en la Liga Femenina Endesa. Y es que pese a que tras este encuentro aplazado de la jornada 22 todavía quedarán seis partidos de la fase regular por jugarse, el envite de este miércoles en cuestión (18:00 horas / Teledeporte) puede decantar la balanza entre ambos definitivamente en la clasificación. El conjunto taronja ganó el partido de ida en Girona y repetir triunfo supondría, de cara a los playoffs, afianzarse en la segunda plaza y mirar hacia una primera que oficiosamente es patrimonio por ahora del Salamanca.

Recordemos que, a día de hoy, los tres primeros clasificados se encuentran muy lejos del balance del resto en la tabla. Spar Girona, Valencia Basket y Perfumerías Avenida tienen dos derrotas, una y ninguna, respectivamente. Lointek Gernika, cuarto clasificado, se va ya hasta las ocho. De ahí la importancia de los enfrentamientos directos en la parte alta de la clasificación.

En este sentido, pese a que el Spar Girona sigue dominando en los precedentes históricos entre ambos equipos, las de Rubén Burgos ya han conseguido derrumbar un muro que se le resistía. Hasta esta temporada, el equipo catalán había ganado los cinco enfrentamientos en los que se habían visto las caras. Cuatro partidos de liga regular y uno en las semifinales de la Copa de la Reina. Esta campaña, en la jornada 7 de la competición, el Valencia Basket asaltó Fontajau para poner en el balance el primer punto en su casillero ( 5-1).

Desde aquel encuentro, el cuadro catalán ha sufrido algún que otro cambio. El más importante en el banquillo. Y es que el pasado 1 de noviembre se anunciaba la marcha del entrenador principal Eric Surís y la llegada de un viejo conocido de la afición taronja, Alfred Julbe. Un relevo que se completó poco después de la derrota frente a las valencianas. A nivel de plantilla, Helena Oma pidió irse al club para fichar posteriormente por el Durán Maquinaria Ensino. En su lugar, el Girona anunciaba hace menos de un mes la contratación de la base Clàudia del Moral, que regresaba así al lugar donde se formó tras cuatro años en la NCAA.

Más allá de estos movimientos, lo cierto es que las de Alfred Julbe llegan en un gran momento de forma tras acumular diez triunfos consecutivos. De hecho, su última derrota fue ante el Perfumerías Avenida, el único equipo capaz de vencerle en la LF Endesa junto al Valencia Basket. En cuanto a su columna vertebral, los problemas llegan con la más que probable baja de la base Chelsea Gray, que promedia 11,3 puntos, 3,2 rebotes, 3,6 asistencias y 12,9 de valoración por encuentro. La norteamericana sufre una contusión ósea en un tobillo y, sobre el papel, no parece que pueda llegar a tiempo a La Fonteta.



Pese a ello, el técnico Rubén Burgos no se fía y dejó claro que van «a pensar en todas las opciones. Sin ella perderían una jugadora importante pero podrían cubrir la posición con Laia Palau que parece que no tiene edad y lo que tiene es experiencia, visión y determinación. Perderían algo pero no les haría un equipo mas ganable y creo que en los dos casos tenemos argumentos para hacerlo», señaló. Además de Gray, destacan en el en el cuadro catalán la alero Sonja Vasic (10,5 puntos, 4,9 rebotes, 2,5 asistencias y 13,2 de valoración) y la pívot extaronja Julia Reisingerová (12 puntos, 3,5 rebotes y 10,1 de valoración)



Vuelve Reisingerová

La jugadora checa regresa a la que fue su casa la pasada campaña. La pívot fichó por el Valencia Basket proveniente del Spar Girona, equipo al que ha regresado esta temporada. Jugó un total de 28 partidos con las de La Fonteta hasta que se paró la competición por la situación sanitaria y anotó una media de 10 puntos por enfrentamiento.



Basket average

En el partido de ida entre ambos equipos en tierras catalanas el Valencia Basket consiguió ganar por primera vez al Spar Girona y, además, con una buena diferencia (58-68). Una renta que, en caso de que el triunfo se complique hoy, habrá que tener muy presente por el basket average.

También te puede interesar: La Fonteta repite como sede en octavos y cuartos de la Eurocup Women