Recital taronja en Rusia y directos hacia el Top-8

El Top-8 vuelve a estar a tiro. El Valencia Basket dio ante el Zenit un golpe sobre la mesa y afianza sus opciones de entrar en el play-off después de una segunda parte para el recuerdo ante los de Xavi Pascual, a quienes les ganaron también el basket-average particular al vencer 62-91.



Sin Josep Puerto por descarte, Ponsarnau apostó de inició por Van Rossom, Sastre, Kalinic, Derrick Williams y Dubljevic. Un quinteto que arrancó el partido con un parcial de 2-9 con una canasta inicial de Derrick Williams, dos de Kalinic y un triple de Dubljevic, aunque no tardó en sufrir también el acierto del extaronja Will Thomas y de Kevin Pangos, dos de los grandes referentes del equipo ruso.





gracias a un triple de Dubljevic y al acierto en los tiros libres de Prepelic. Eso sí, la ventaja aún pudo ser mayor de no ser por los cuatro puntos consecutivos del estadounidense Poythress al final del primer cuarto, al que se llegó con un 19-22 en el marcador.a pesar de que los de Xavi Pascual lograron ponerse por delante (34-31), después de tres tiros libres sin fallo de Zakharov y un mate posterior de Hollins (34-31).Antes, Billy Baron, Prepelic y Zubkov entraron en un intercambio de triples que, sumado a cuatro puntos más de Poythress, permitieron al Zenit recortar diferencias.Pero en el momento más delicado de toda la primera parte,que le devolvieron el mando del partido (34-38).Eso sí, ante un rival como el Zenit, cualquier ventaja es poca y Kevin Pangos volvió a poner a los suyos a tiro de uno con un triple, que precedió a unLos de Ponsarnau dominaban el rebote y compensaban con los triples el menor porcentaje en tiros de dos. Los 12 puntos de Dubljevic, los siete de Prepelic y Van Rossom y las cinco asistencias de Kalinic habían sido claves para mantener la diferencia, pero aún esperaban 20 minutos de máxima dificultad por delante.Y así parecía en el reinicio, con un primer robo de Poythress a Sastre que acercó a los de Pascual a un punto (43-44). Los nervios podían aparecer, pero los taronja supieron mantener la calma y aumentar su intensidad defensiva para, acompañados también del acierto en el tiro, lograr un, al que se llegó con dos puntos menos de ventaja por una canasta de Hollins.Kalinic, Dubljevic, Derrick Williams, Sastre y Tobey castigaban el aro local, mientras el Zenit solo sumaba 9 puntos en el tercer cuarto.El dominio taronja era total, pero un triple de Billy Baron (el tercero en su haber) daba esperanzas a los suyos al inicio del último período. Un espejismo a tenor de la reacción taronja, conal marcador (53-67).Pero los taronja no bajaban la intensidad y dos nuevos triples de Tobey y Marinkovic y el acierto de Hermannsson, Kalinic y Labeyrie,. Los taronja fueron muy superiores en todo y presentan su candidatura al Top-8.