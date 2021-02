Adiós a la buena racha del Valencia Basket en la Liga Endesa

El Valencia Basket vio como se cortaba su dinámica de doce victorias consecutivas en la Liga Endesa tras caer en Andorra por 84-72 en un encuentro en el que las sensaciones no fueron las mejores. A los taronja, que tenían la oportunidad de igualar la segunda mejor racha de victorias de su historia en la competición doméstica, se les comenzó a escapar el choque en el segundo cuarto y ya no fueron capaces de reconducirlo. Sin ideas y muy justos de fuerzas, el equipo mantuvo el tipo en el tramo final aunque ya sin opciones reales de remontada pensando ya más en los dos partidos de la Euroliga que tiene por delante esta próxima semana.

Con San Emeterio de vuelta a la acción en un partido y Vanja Marinkovic fuera de la convocatoria por decisión técnica, arrancó el Valencia Basket con buenas sensaciones aunque con poco acierto. Bien en defensa y con un juego fluido en ataque, esa circulación de balón sin embargo no se traducía en puntos anotados. Pese a ello, algo no le gustaba a Jaume Ponsarnau que cuando aún no habían transcurrido cuatro minutos decidió sentar a Derrick Williams y dar entrada a Louis Labeyrie -el norteamericano ya no regresaría al partido en toda la primera parte-. Palsson y Sy, con 5 puntos cada uno, hacían daño pero sólo era cuestión de tiempo que la buena defensa taronja tuviera reflejo también en marcador (12-10; min. 5).

Coincidiría con las primeras rotaciones, y eso a pesar de que desde el 6,75 los triples seguían resistiéndose -3/12 al descanso-. Sastre, tras dos canastas de Dubljevic y Labeyrie rompería la sequía, y con cinco puntos de renta se llegaría al final del acto (12-17). En el segundo el parcial se prolongaría hasta un 0-11 que ponía el partido muy de cara para los valencianos (12-21; min. 12). Sólo sería un espejismo.

Dos rápidos triples de Gielo despertaron al MoraBanc Andorra y obligaron a Ponsarnau, tras otra buena acción del extaronja Sergi García, a parar el choque (20-21; min. 14). No sirvió de mucho. El Valencia Basket seguía sin encontrar acierto y ahora, a demás, había perdido el sitio en defensa. Los locales lo aprovecharon, liderados por Jelinek y Hannah para poner tierra de por medio en los minutos posteriores (39-32; min. 19). Una canasta de Tobey colocaría el definitivo 39-34 al descanso.



Monumental enfado de Derrick Williams

Tras el paso por los vestuarios Ponsarnau, con Derrick Williams de nuevo en pista, decidió apostar por un quinteto más físico para frenar al Andorra. El norteamericano, en esta ocasión, apenas duró tres minutos. Su actitud en el banquillo, en pleno tiempo muerto del técnico taronja, dejó más que desear después de que el Andorra ampliara su renta a 11 puntos (49-38; min. 23). Una reacción de enfado y en la que ni siquiera quiso escuchar las instrucciones del entrenador. Algo que, sin lugar a dudas, traerá cola en el club. Injustificable a todas luces y más con un rendimiento de -7 en el +/- y 1 de valoración en su tiempo en pista.

La cosa, más allá de este capítulo, aún se puso peor en los minutos siguientes (61-45; min. 28). El partido parecía que se escapaba definitivamente, pero entonces entró en juego el orgullo tras una dura falta de Kalinic a Llovet. Eso, junto con un triple de Labeyrie y un mate de Tobey, obligaron a Ibon Navarro a parar el choque (61-50; min. 29). Aún tuvo opciones el Valencia Basket de recortar algo más la desventaja antes del último acto, que quedó finalmente en diez puntos (61-51; min. 30).

Pero lo cierto es que los taronja no ofrecerían mucha más resistencia. El equipo se quedó sin ideas... y sin gasolina aún a pesar de no perderle la cara al choque (70-59; min. 34). Con el partido prácticamente perdido, tocaba pensar ya en las citas de Estambul y Tel Aviv en la Euroliga. Eso sí, sin dejarse llevar. Y el Valencia Basket no lo hizo. De hecho llegó incluso a soñar con la remontada (74-69; min. 38), pero Hannah con dos acciones consecutivas acabó con toda esperanza. En definitiva, no fue el mejor día para los de La Fonteta.



- Ficha técnica:



84- BC MoraBanc Andorra (12+27+22+23): Hannah (26), Senglin (2), Palsson (5), Bandja Sy (11) y 'Tunde' (4) -quinteto titular-,Parakhouski (-),Nacho Llovet (2), Jelínek (12),Oriol Paulí (2),Sergi García (4) y Gielo (16).

72 - Valencia Basket (17+17+17+21): Van Rossom (16), Prepelic (17), San Emeterio (-), Williams (4) y Dubljevic (11) -quinteto titular-,Labeyrie (7),Tobey (4),Joan Sastre (5),Hermannsson (4), Kalinic (4),Josep Puerto (-) y Pradilla (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Sánchez y Cristóbal Sánchez.Sin eliminados.

Incidencias: Jornada 24 de la Liga ACB disputado en el Polideportivo de Andorra. Sin público.

