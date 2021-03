Cristina Ouviña: "Va a ser duro, hay que tener los pies en el suelo"

A pocas horas de que el Valencia Basket inicie su andadura en la Copa de la Reina, hablamos con uno de los grandes referentes del equipo. Nos referimos a Cristina Ouviña. La base aragonesa sueña, como todo el equipo, con poder lograr el título de la Copa de la Reina en la Fonteta.

La Copa de la Reina ya está aquí, ¿cómo viven estas horas previas?

Llevamos ya varias semanas con la Copa en mente porque con esta situación tan atípica, de positivos y no positivos, de ahora voy a estar bien, voy a estar mal, llego o no llego, llevamos tiempo pensándolo. Esta semana ya con muchas ganas de vivir esta Copa aquí en València y la verdad es que tenemos ganas de que llegue ya el vierne

Lo mejor de todo es que, dentro de la mala experiencia de estas últimas semanas con los positivos, confinamiento y demás, llegan todo el grupo a la Copa, igual no al cien por cien muchas, pero lo mejor es que están todas juntas para afrontar este reto tan especial y además en València...

Tenemos al grupo entero, muchísima ilusión, muchas ganas de competir y ya un poco olvidado el tema del COVID, psicológicamente yo creo que ya lo hemos superado y estamos con muchas ganas e ilusión

¿Cómo está usted personalmente, cómo se encuentra de cara a esta cita?

Yo estoy bien, con muchas ganas, a nivel físico me encuentro bien, y al final quiero dejar esto como una mala experiencia, como una pesadilla que ya ha pasado y ya está

Perciben mucha ilusión desde el club de cara a esta cita, es un título que está ahí al alcance de la mano, y sería el primero de la historia del Valencia Basket y, además, con La Fonteta como escenario.

Hay que ir paso a paso porque esta Copa es atípica para todos, no solo por el año, sino que al final creo que no va a ganar el mejor, va a ganar el que en mejores condiciones llegue. Nosotras tenemos que pensar primero en el viernes, en el IDK, que va a ser un partido muy duro y lo demás vendrá poco a poco. Si podemos regalar un título aquí en València, en la Fonteta pues mucho mejor, pero no nos olvidemos que todos los equipos quieren ganar y tienen la misma ilusión que podamos tener nosotras. Al final hay que jugar con eso y salir cada partido a competir al máximo y luego si vienen los títulos, mucho mejor

Ganar un título nunca es fácil, pero viendo el sorteo éste fue benévolo para el Valencia Basket. Empiezan con el IDK en cuartos, pero lo mejor es que tanto al Perfumerías como al Girona no los encontrarán hasta una hipotética final

En ese sentido nos hemos quitado a los dos equipos de Euroliga, que visto en papel son los mejores, pero ya tuvimos la Supercopa y nos ganó Gernika, por lo que hay que tener los pies en el suelo y ganar antes de llegar a la final dos partidos. Van a ser duros, hay que estar al cien por cien

El IDK es el primer partido este viernes, ¿dónde pueden estar las claves de este partido?

Es un equipo que está al cien por cien, no ha tenido ningún caso de coronavirus por el que hayan tenido que parar, vienen de forzar una prórroga en Salamanca, es decir, tienen un equipo muy duro, muy físico y fuerte mentalmente. Va a ser un partido difícil, tenemos que estar preparadas al cien por cien desde el principio, va a ser duro, yo le tengo mucho respeto a IDK.

La Copa es en València, se juega en casa, es bonito, pero puede ser un arma de doble filo. ¿Eso también puede llevar a un exceso de presión?

No nos puede afectar nunca para mal, siempre hemos dicho que la afición es el sexto jugador, creo que presión ninguna, todas tenemos muchas ganas de jugar y no creo que tengamos ningún tipo de presión, al revés todo lo contrario, en ese sentido estamos tranquilas

El Valencia Basket es uno de los serios candidatos, ¿los otros serían los dos equipos de Euroliga?

Sí. Visto en papel los equipos de Euroliga se suponen que tienen que ser los mejores, pero ya te digo IDK casi gana al Salamanca en su casa, el Gernika nos ganó a nosotros en la Supercopa€ es una Liga tan competitiva, que a un único partido, con extramotivación o con un buen partido en general, te pueden ganar y aunque seas favorito nunca se sabe

Lo malo de entre todo esto, es que no van a estar las gradas llenas. ¿Jugando en casa es lo que les va a faltar en esta Copa de la Reina?

Sí pero al final no va a haber público para nadie, nosotras jugamos con el factor cancha, que es nuestro pabellón, que lo tenemos más "domao" y eso tiene que ser un plus aunque no haya público, lamentablemente, pero hay que pensar que aunque no esté nosotros lo notamos igualmente

La Copa de la Reina este año sin público, veremos el año que viene porque la Copa también será aquí, además València fue sede de la Eurocup Women hace poco más de un mes, ahora va a volver a albergar esta competición europea, selecciones nacionales en la ciudad... ¿qué te parece lo de València y el Valencia Basket con el baloncesto?

Está ayudando muchísimo por esta situación a que todo se pueda llegar a hacer, ya no solo por el femenino, el año pasado la fase final de la ACB...creo que está "haciendo de más" para que dentro de la no normalidad podamos seguir esta vida de deporte, de baloncesto, y la verdad es que en el tema femenino se está involucrando muchísimo, las Copas, selecciones, de todo, no solo femenino. El baloncesto nacional e internacional puede estar muy agradecido por lo que está haciendo València

Me da que todas están muy a gusto en el Valencia Basket...

Estoy encantada, de mí no vas a escuchar nada malo porque ya no solo el club, València en general es genial, tienes de todo, buen tiempo, playa, montaña, gastronomía...cuando tienes de todo de qué te vas a quejar

¿Cuesta tanto en el baloncesto femenino encontrar clubes profesionales, donde solo se tengan que preocupar de jugar?

La verdad es que la mayoría de los clubes solo se preocupan de Cristina la jugadora, lo bueno de Valencia es que también se preocupan de Cristina la persona, porque si Cristina la persona está bien luego lo demuestra en la pista. Al final eso es un plus, un extra que te dan y que te hacen sentir a gusto, que no tengas ningún tipo de preocupación y si estás bien fuera de la pista, en ella solo puedes estar bien la verdad.

Para acabar, pregunta en confianza, estamos todos muy ilusionados con la Copa de la Reina ¿podemos soñar?

Por qué no, soñar es gratis, así que si que es cierto que hay que tener un "sueño ligero", no venirnos muy arriba, tener siempre los pies en el suelo pero por qué no, al final ganar un título sería poner más ilusión a esta temporada

Hablamos de sueño, pero es una realidad que Valencia Basket ha demostrado que está en disposición de pelear por los títulos con cualquiera. Vienen de ganar al Girona, contra el Salamanca demostraron que podían haber ganado€

Si, yo creo que lo bueno de este equipo es que sabe competir muy bien, al final hemos ganado al Girona, partidos muy apretados, contra el Salamanca al final perdimos de dos después de la prórroga...competir estamos compitiendo muy bien y, al final, ganaremos o perderemos pero seguro que demostraremos que podíamos haber ganado perfectamente

También te puede interesar: Horarios, cuadro y dónde ver la Copa de la Reina