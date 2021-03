María Pina: "Me he imaginado ganando el título"

La sonrisa le delata. María Pina vuelve a disfrutar del baloncesto. Los últimos meses no han sido fáciles para ella. primero por una lesión de rodilla que la mantuvo alejada de las pistas más de un año, y después por el 'maldito' COVID-19. Ahora, sin embargo, en las horas previas al inicio de la Copa de la Reina en València, ya ve «preparada para lo que Rubén (Burgos) decida».

Y es que son ya varias semanas de trabajo todas juntas que hacen que el equipo llegue a esta cita «con muchas ganas. Tras el formato burbuja de la Eurocup, que solventamos muy bien, el equipo tiene ganas de encontrar un reto. Y ese es una competición como la Copa de la Reina, un torneo que es tan atractivo, tan corto, con un premio tan importante y con los mejores equipos de la LF Endesa».

«Lo del COVID-19 no ha sido fácil porque no hemos podido entrenar juntas varias semana, pero aún así hemos intentado seguir creciendo. Estos partidos nos han servido también para eso y creo que el equipo llega a la Copa en un estado de ambición total. Estamos super preparadas», destacó la alero valenciana, que admite que el sorteo fue benévolo con ellas.

«Está claro que por resultados y por tabla el sorteo nos ha beneficiado. Eso entre comillas pues todos sabemos que la Copa de la Reina ha dado muchos sustos y muchas alegrías dependiendo del lado en el que estés. Es a un partido y todo el mundo lleva una motivación extra. Incluso a nosotras nos puede pesar también un poco esa presión, que espero que no. Todo puede pasar. Pero el sorteo nos ha venido bien así», señaló la alero del Valencia Basket, para la que el título es algo que «realmente nosotras vemos cerca, tenemos la opción. Lo que nos rodea, el camino que hemos hecho, el equipo como estဠTenemos que ser super ambiciosas y pensar que podemos llegar hasta el final».

Tanto es así que ya se ha «imaginado ganando el título en La Fonteta, saltando en la pista como loca , abrazándome a mis compañeras, celebrándolo, sería como un paso que el club lleva construyendo mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo detrás y sería como un triunfo para todos, también por llevar tiempo construyendo el equipo. Pero eso está en mi cabeza, luego hay que hacerlo realidad».

Eso sí, sin la afición llenando las gradas no será lo mismo. «Yo personalmente lo llevo muy mal. Es otra historia cuando no hay gente en La Fonteta», aseguró con resignación. Pero para llegar ahí, hay que ir paso a paso, y el camino empieza en cuartos ante el IDK Euskotren. «Es un partido donde el juego interior va a estar muy marcado. Tienen una pintura muy potente, unas jugadoras muy grandes y muy fuertes que hacen mucho daño. Ahí pienso que va a estar el partido, habrá que rebajar sus puntos en esos puestos en los que nos reencontraremos con Meiya Tirera. Otra clave es que podamos ser nosotras mismas sin que la presión se note para mal, que sea para bien, haciendo una buena rotación de todas las jugadoras para no acumular cansancio en el primer partido», apuntó la internacional española.



Nueva página web

María Pina está de estreno. Se trata de la web www.mariapina.pro que persigue unos objetivos muy claros. «Me encantan los niños, transmitir mis valores y mi forma de ver el baloncesto. Es una responsabilidad que tenemos, sobre todo por ser mujeres. Por apoyar el deporte de formación, el deporte femenino, es muy importante que los niños tengan referentes cercanos que es un poco lo que a mí me faltó. Quería darle un poco de calidad a todo el formato, más de visibilidad y accesibilidad. Quería hacerlo todo un poco más fácil y decidí lanzarme a hacer una página web», explicó.

