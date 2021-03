El Spar Girona deja a Salamanca sin repóker

El Spar Girona dio la sorpresa y se impuso este sábado en la prórroga de las semifinales de la Copa de la Reina que se celebra en València al Perfumerías Avenida al que le dejó sin la opción de completar un inédito repoker de títulos en el torneo y también sin su condición de invicto esta campaña. El Girona se medirá en la final al ganador del Valencia Basket-Lointek Gernika.

El equipo catalán estuvo sostenido durante muchos minutos por Chelsea Gray y Julia Resingerovà pero en el tiempo extra fueron unas extraordinarias Sonja Vasic y Frida Eldebrink quienes le condujeron a la victoria con la calmada dirección de Laia Palau con un parcial final de 6-19.

El encuentro empezó con un inesperado acierto por parte de ambos equipos y el dominio Resingerovà ayudó al Girona, igual que las buenas defensas de Maía Araujo y Vasic, sobre Katie Samuelson y Renara Hayes.

El Perfumerías supo endurecer su defensa para hacerse con el mando del choque pero Alfred Julbe se encomendó a Gray y la visión de la estadounidense le permitió darle la vuelta al marcador y a las sensaciones.

Un tiempo muerto de Roberto Íñiguez y una fallida defensa 1-3-1 de las catalanas igualaron el encuentro. Fue otra vez Gray la que dinamitó el choque con sus asistencias y sólo necesitó regresar a la pista dos minutos antes del descanso para hacerlo (40-44, m.20).

Volvió igual de descarado a la cancha el Girona pero las cuartas faltas de Reinsgerovà y Laia Palau fueron un duro golpe que le costó asimilar. Dio tiempo a que Katie Samuelson se animara en la anotación para completar la gran labor de Maite Cazorla y Hayes (54-46, m.25).

La entrada de Gray no fue suficiente esta vez, porque la falta de confianza de sus compañeras y la gran defensa salmantina y su dominio del rebote se aliaron para firmar un parcial de 20-4 que puso contra las cuerdas al Girona (60-48, m.30).

Pero el regreso de Resingerova dio a Gray la socia que necesitaba para reenganchar al equipo catalán al encuentro (62-59, m.34).

Arriesgó Julbe con una zona para acabar de bloquear al Salamanca pero sacó de su zona defensiva habitual a Resingerovà que cometió la quinta a falta de cinco minutos. Aún así, un nuevo triple de Paola Ferrari completó la remontada (64-65, m.36) y el Girona cogió el mando.

Nikolina Milic dio aire al Salamanca con un par de acciones y el equipo de Iñiguez consiguió empatar a falta de un minuto y así acabó el choque al encadenar ambos equipos fallos de idea y ejecución en los que debían ser ataques decisivos (72-72, m.40).

Un triple de Eldebrink que, entró tras rebotar en el aro, abrió la prórroga y la marcó porque le siguieron otras dos acciones con mucha calidad y un punto de suerte de Sonia Vasic. El Perfumerías ya no logró recuperarse porque la sueca y la serbia no dejaron de sumar.



Ficha técnica:

78.- Perfumerías Avenida (21+19+20+12+6) : Domínguez (2), Cazorla (14), Hayes (14), Katie Samuelson (15), Hof (2) -cinco titular- Rodríguez (10), Vilaró (3), Milic (15), Alarte (3), Karlie Samuelson (-).

91.- Spar Girona (18+26+4+24+19) : Palau (6), Eldebrink (20), Vasic (13), Araújo (3), Resingerovà (16) –cinco titular- Elonu (4), Del Moral (-), Labuckiene (6), Gray (14), Soler (-) y Ferrari (9).

Árbitros: García León, Cañigueral y Baéz. Eliminaron por faltas personales a Resingerovà (m.35) del Spar Girona y a Hof (m.43), Hayes (m.44) y Silvia Domínguez (m.45).

Incidencias: primera semifinal de la Copa de la Reina disputada en el pabellón de la Fuente de San Luis disputado con un aforo limitado a 150 personas.