Van Rossom: "Necesitamos muchas victorias pero vamos a darlo todo"

El belga Sam Van Rossom pasa por uno de sus mejores momentos en el Valencia Basket. El segundo capitán taronja se ha adueñado de la dirección del equipo y es, hoy por hoy, pieza clave para Jaume Ponsarnau. Algo que se ha ganado con su rendimiento y, a sus 34 años, una experiencia que todos sus compañeros agradecen en la cancha. Los números no dejan lugar a la duda, y más teniendo en cuenta el importante encuentro que les espera este viernes en La Fonteta ante el Fenerbahçe.

Partido para el que el base espera continuar ampliando sus buenas actuaciones en el máximo torneo continental. No en vano, en los últimos cuatro encuentros de la Euroliga promedia 12 puntos con un 50% de acierto en triples, 4 asistencias y 13,75 créditos de valoración. Números que le llevan a admitir, en declaraciones facilitadas por el club, que ha llegado a esta recta final de temporada encontrándose «físicamente muy bien, la verdad. Febrero fue un mes un poco más tranquilo para nosotros, con menos partidos. Y a mí personalmente me ha venido bien poder descansar un poco más y recargar las pilas para el último tramo de la temporada. Me noto bien, así que espero poder seguir así hasta final de temporada».

Algo que, visto lo visto, se antoja fundamental para que el Valencia Basket se mantenga en la pelea por los puestos de playoffs y así pueda repetir participación en la Euroliga la próxima campaña. «Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es olvidarnos un poco de las cuentas e ir partido a partido. Y cada partido es ya una final. Está claro que no va a ser fácil, necesitamos muchas victorias pero vamos a darlo todo e intentar lograr meternos en el Top-8», confesó el director de juego taronja, al que no se le escapa que de los seis partidos que restan por disputar en la fase regular de la Euroliga, cuatro de ellos deben jugarse en la Fonteta.

Este hecho, a su juicio, debe ser una baza muy importante para el equipo a pesar de la ausencia de público en las gradas. «Hemos jugado muy buenos partidos en casa ya contra equipos muy fuertes y potentes en Europa. Tendremos que estar en esta línea para conseguir nuestro objetivo. Está claro que jugar en casa cuatro de los últimos seis partidos tiene que ser una ventaja».

Por otra parte, la victoria del domingo ante Baxi Manresa dejó claro el potencial ofensivo del equipo valenciano, aunque Van Rossom subraya que en la competición continental es necesario dar un paso adelante también en defensa. «En ataque jugamos muy bien contra Baxi Manresa. En defensa tenemos cosas que mejorar. Sobre todo en la primera parte contra Manresa nos metieron muchos puntos y tenemos que mejorar cosas para poder competir en la Euroliga ya que te castigan aún más. Tu defensa tiene que estar ahí también», advirtió el base antes de la 'final' de este viernes ante un Fenerbahçe que llega en un momento muy dulce de juego y resultados.

No en vano, el cuadro turco acumula 12 triunfos en los últimos 13 partidos y se ha afianzado en la zona de playoffs. Van Rossom asocia este cambio de dinámica «además de los fichajes de Guduric o O'Quinn han recuperado a los lesionados, como De Colo o Vesely». "Es un equipo que ahora mismo es muy completo, está jugando muy bien y están en muy buena forma. No va a ser fácil, es uno de los equipos más en forma en toda Europa y vamos a necesitar hacer un partido muy completo para poder ganar», concluyó

Vuelta al trabajo

El Valencia Basket, tras disfrutar el lunes del día libre, regresó en la mañana de este martes a los entrenamientos para empezar a preparar el compromiso del viernes ante el Fenberbahçe.

También te puede interesar: La Euroliga vuelve a dar la espalda al Valencia Basket