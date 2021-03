Labeyrie: "Las redes sociales son los bajos fondos, la verdad está en los libros"

El ala-pívot del Valencia Basket Louis Labeyrie se mostró muy crítico con las redes sociales en una entrevista para la Liga ACB y aseguró que "su objetivo es nocivo porque incita a la gente a enfadarse".

"Las redes sociales son los bajos fondos, aunque hay mucha gente en las redes como mi madre que cuelga fotos de gatos", apuntó el jugador francés, que se mostró seguro de que la gente que se enfrenta en las redes "si se encontrará por la calle incluso con opiniones opuestas, no se insultarían ni lo llevarían al extremo".

"Por eso motivo tuiteo muy poco, creo que hay que desengancharse", señaló el internacional francés que hizo un alegato de la lectura.



"La verdad se encuentra a menudo en los libros aunque es cierto que leer es menos fácil que mirar videos en Youtube o en Facebook, pero hay que hacer el esfuerzo. Puedes leer lo que quieras, pero hay que leer", insistió.

El ala-pívot dijo que en Francia dicen de él que es alguien "fuera de lo común" y admitió que es así. "Si mi mundo es el mundo real y vosotros vivís en Matrix o al revés, ya se verá", señaló.





y que eso le genera elogios y críticas. "La gente me agradece y también me critica, pero me suele agradecer un poco de sinceridad. No tengo la costumbre de decir mentiras y eso rompe con lo habitual", concluyó.