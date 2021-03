El Valencia BC logra una victoria histórica ante Perfumerías

El Valencia Basket se consagra en Liga Endesa derrotando al único equipo al que nunca habían logrado ganar. A un Perfumerías Avenida que llegaba con un 26-0 invicto a la Fonteta y que sufría su primera derrota. Al igual que en la primera vuelta, el choque entre los dos grandes favoritos al título final se decidía en la prórroga pero esta vez, la victoria caía del lado valenciano. Una victoria que no es tan dulce como podría haber sido ya que las de Rubén Burgos no logran ganar el basket average. Perfumerías había ganado en la primera vuelta por 2 puntos, por lo que la victoria por la mínima de las taronja les da el factor cancha a favor a las salmantinas en una hipotética final.

Valencia Basket y Perfumerías alternaron el dominio en el partido hasta llegar a una igualadísima prórroga en la que ambos equipos tuvieron opciones de victoria.

Bien acabó un partido que empezada de la peor forma para un Valencia Basket que en los primeros minutos se vio arrollado por las salmantinas. Las visitanets, heridas por su decepción en la Copa, saltaban a la cancha dispuestas a saldar una deuda pendiente con la Fonteta: con un 0-11 de salida, daban una exhibición de recursos ofensivos y de efectividad en ataque. El Valencia Basket, sorprendido por este apabullante inicio de las visitantes, apenas podía frenar la avalancha. Perfumerías Avenida se escapaba peligrosamente 2-17 (min. 4). Era urgente una reacción, recomponer filas, coger posiciones en la cancha y empezar a sumar. Poco a poco, el Valencia Basket se rehacía evitando que Perfumerías Avenida anotase con tanta facilidad, (12-21 min. 9). Desde la línea de tiros libres Valencia Basket recortaba diferencias y las dejaba en menos de diez al final del primer cuarto 16-24.

Laura Gil se encargaba de recortar hasta 6 puntos la ventaja visitante en la primera acción del segundo cuarto (18-24). Con Queralt Casas dirigiendo y con un buen control del juego interior por parte del Valencia Basket, el partido entraba en una de igualdad e intercambio de canastas del que, momentáneamente salía beneficiado Perfumerías que se mantenía por delante en el marcador (20-30 min. 15). Las salmantinas contestaban todo intento de acercamiento del Valencia Basket.

Pero aún quedaba mucho partido y las taronja poco a poco, se adueñaban del juego. Valencia Basket empezaba a sentirse más cómodo, añadía velocidad a su juego, ganaba en intensidad defensiva y con un parcial de 9-0 se ponía a tan sólo un punto 33-34 (min. 19). No se conformaba con ello. Perfumerías caía en la imprecisión y dejaba espacio a las taronja que a base de velocidad y con un triple de Leticia Romero en los últimos segundos, culminaba la remontada y se iba por delante al descanso 37-36.

Un triple de Samuelson en la primera acción del tercer cuarto avisaba de que Perfumerías aun tenía mucho que decir (37-39). Las taronja salían también muy concentradas en ataque con Leticia Romero y Trahan-Davis como protagonistas y con Queralt Casas imprimiendo velocidad y además aportando puntos decisivos. Ahora eran las locales las que mandaban (47-42, min. 24). Valencia Basket mantenía su ventaja con una gran labor defensiva y dominando el rebote. (55-44). Ahora era el Valencia Basket el que arrollaba a su rival, el que mandaba. Queralt Casas lideraba cada acción y el técnico visitante, Roberto Íñiguez no encontraba la fórmula para reconducir la situación. Valencia Basket se escapaba, dominaba la cancha y el juego en ataque y en defensa con una solidez incontestable. Anotando desde dentro, desde fuera, desde el triple, aumentando la ventaja sin prisa pero sin pausa y alcanzando los 14 puntos de ventaja (63-49). Ana Gómez tomaba de forma sobresaliente el relevo de Queralt, abriendo líneas y anotando desde media y larga distancia. Tan sólo el bajo porcentaje de acierto desde el tiro libre impedía que las taronja rompiesen el partido definitivamente. Se llegaba al final de tercer cuarto con una suculenta renta (63-51).

El partido entraba en su último asalto. Con una canasta de Queralt Casas (65-51), el Valencia Basket avisaba de que no estaba dispuesto a permitir la remontada.

Pero aún quedaba mucho por remar. El Valencia Basket perdía frescura y efectividad en ataque y Perfumerías volvía a meterse en el partido (65-57), las salmantinas guardaban un as en la manga: una defensa zonal que descolocaba al Valencia Basket. Las de Rubén Burgos no encontraban huecos en ataque y su ventaja menguaba peligrosamente (69-65). A falta de 5 minutos estaba todo por decidir. Queralt Casas, con un triple providencial daba oxígeno a su equipo (72-65) pero la defensa visitante era casi inexpugnable. El Valencia Basket se atascaba y las visitantes, a base de fe en defensa, igualaban la contienda. Con 78-78 aún tendría Laura Gil en sus manos una acción para sentenciar pero el balón no entraba en el aro y el partido se veía abocado a la prórroga.

En el tiempo extra el patido entraba en una fase de intercambio de canasta sin un claro dominador pero con un Valencia Basket que demostraba su madurez, presentaba seriamente su candidatura al título y no se dejaba amedrentar por la experiencia del Perfumerías. La victoria se quedaba en casa. Una victoria para la historia.