Complicaciones extra para el encuentro ante el Khimki

Complicaciones extra para el Valencia Basket de cara al importante encuentro de este viernes en la Euroliga en Moscú. Y es que aunque parecía que Bojan Dubljevic iba a poder participar en este encuentro sin mayores problemas, el golpe que sufrió en el dedo corazón de la mano derecha en el partido ante el Fenerbahçe podría hacerle perderse la importante cita ante el Khimki.

"Aún no ha podido entrenar y es seria duda para pasado mañana. No sabemos aún si podrá viajar. No es una lesión grave, pero es que aún no puede coger el balón, y si no puede coger el balón no puede jugar", explicó Jaume Ponsarnau.

El técnico taronja también confirmó que Martín Hermannsson "está totalmente recuperado del hombro" y que aunque "ayer se dio un golpe en un encontronazo con Tobey y tiene seis puntos de sutura en la ceja", no tendrá problemas para jugar.