Guillem Vives: "No podemos fallar en la Euroliga"

Guillem Vives, ya recuperado para la causa tras más de mes y medio alejado de las pistas por una lumbalgia aguda, destacó en las horas previas el importante encuentro de la Euroliga en Moscú ante el Khimki que saben que tienen "que ganar todos los partidos, dependemos de nosotros. Todos los partidos son igual de duros. Jugamos contra el último pero eso no sirve de nada y habrá que ir a tope desde el primer minuto. Nos jugamos muchas cosas y hay que demostrarlo".

Respecto al rival, advirtió que pese en algunos momentos de la temporada parecía que se "dejaban ir", ahora mismo "están en otra dinámica. Están en otro nivel de juego, veremos también si Shved está disponible. Juegan sin presión y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos un objetivo muy importante y hay que demostrarlo".

Algo que no se hizo el pasado domingo en San Sebastián y sobre lo que toos han hecho "autocrítica, sobre todo individual, y luego como grupo más que cosas tácticas. Ahí no hubieron cosas tácticas, fue más mentalidad, respeto... Hay que aprender de esto, son momentos clave y no podemos fallar en la Euroliga para estar en el Top-8. Tenemos un calendario más factible que otros equipos pero sin mentalidad no sirve de nada".

En el terreno individual, el base catalán confesó que tras la lesión aún necesita "tiempo. Me costó un poco entrar en partido el domingo. Necesito esta semana para coger sensaciones y ayudar al equipo en todo o que sea".