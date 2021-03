A cuarenta minutos de jugar la Final Four

A cuarenta minutos de jugar la Final Four M. A. POLO / VALENCIA BASKET

Tras disputar hace apenas unos días la primera final de su historia en la Copa de la Reina, el primer equipo femenino del Valencia Basket quiere seguir haciendo historia y dando pasos hacía delante.En este caso en la Eurocup Women, donde tras eliminar el martes en octavos de final al Aluinvent DVTK Miskolc húngaro, se encuentran a tan sólo cuarenta minutos de certificar su presencia en la Final Four del torneo.

Un hecho que le abriría las puertas de la élite continental en su afán por conseguir colocar su primer título en las vitrinas del club. «Ya empezamos a acostumbrarnos a partidos de estos al todo o nada por los formatos de competición de esta temporada y es muy ilusionante que tras esos 40 minutos haciendo bien nuestro trabajo podamos ganarnos nuestra primera Final Four europea», aseguró el técnico Rubén Burgos.

Más especial sería además si, en la cita prevista del 9 al 11 de abril con los cuatro mejores equipos del torneo, La Fonteta volviese a ser elegida como escenario. Para eso, sin embargo, todavía habrá que esperar un poco.Antes, el conjunto taronja deberá deshacerse hoy en cuartos del final del ESBVA Lille Métropole. Un rival que ha hecho de su capacidad de superar obstáculos su mejor virtud. «Es un equipo con experiencia en competición europea y sobre todo que viene de jugar una liga muy dura», advirtió el preparador de Ribarroja.

Y no le falta razón. El martes ya dio la sorpresa al imponerse al Sparta&K MR Vidnoje ruso por 62-69 pese a perder el primer cuarto por 23-14. «Demostraron que pese a un mal inicio volvieron al partido desde el acierto, con un juego muy físico y coral, aunque esta vez la anotación vino desde la línea exterior. Estaremos pendientes de defender sus fortalezas, pero de imponer nuestro estilo de juego y nuestra solidez los 40 minutos, no valdrá con hacer unos periodos buenos y otros no tan buenos», señaló Burgos.

Ygueravide, en casa



El ESBVA Lille Métropole está dirigido por la veterana Sandra Ygueravide. La base valenciana, de 36 años, es una clásica del baloncesto continental donde, además de en España, ha jugado en Turquía, Francia, Rusia y Hungría, y ya sabe lo que es ganar este torneo con el Nadezhda Orenburg. Promedia 11,4 puntos, 2 rebotes, 4,4 asistencias y 9,5 de valoración por encuentro en la liga francesa. Además de Ygueravide, en el cuadro francés destaca la pívot Djéné Diawara, que firma 8,2 puntos, 5,9 rebotes y 11,2 de valoración, pero que no jugó en el partido de octavos. Completan la columna vertebral la escolta francesa Lisa Berkani, ejecutora desde el perímetro, y la alero estadounidense Courtney Hurt.



Duda razonable



En los octavos de final frente a Aluinvent DVTK Miskolc las 12 jugadoras disponibles saltaron a la pista. Rubén Burgos pudo repartir esfuerzos, aunque de cara a este choque existe la duda de Laura Gil. La murciana sufrió una fuerte caída en el último cuarto y, aunque no parece grave, existe cierta preocupación. «Iremos viendo la evolución, sobre todo de Laura, de ese impacto en la parte final de partido. El resto de las jugadoras ninguna presenta sobrecargas, pudimos repartir minutos y esperemos estar a tope un día más», explicó el técnico.