Jaume Ponsarnau: "Hay plan B pero tienes que ir a muerte con él A pero sin morirte"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, señaló que en el encuentro que este jueves les enfrentará en la Euroliga al Bayern Múnich no pueden renunciar a defender mejor que el conjunto alemán pese a que ellos tengan "uno de los mejores físicos de la Euroliga".

"No debemos resignarnos a que nuestra mejor defensa sea la suya", sentenció el técnico que alabó la competitividad de su rival. "Aguanta los partidos, los lucha, los condiciona, vive los buenos y los malos momentos, casi siempre son igualados sus partidos y casi siempre de su lado", resumió.

El entrenador alabó "el perfil" de los jugadores que ha incorporado el conjunto germano pero también el trabajo táctico que han realizado y lamentó que por los problemas físicos no hayan podido encontrar la "línea" adecuada de energía, aunque se mostró muy satisfecho con la actitud de sus jugadores. "Vamos a dar el 100% que tengamos, los jugadores están muy comprometidos y van haciendo todo lo que pueden. Al jugar contra un equipo tan físico y no poder contar con nuestro máximo potencial, hay que buscar otros argumentos", destacó.

El entrenador catalán admitió que también tienen "un plan B" por si no consiguen competir de tú a tú con el Bayern para tratar de llegar a un final apretado. "Lo hay pero tienen que tener claro que el mejor es el A y tienes que ir a muerte con él A pero sin morir", destacó.

El entrenador del Valencia Basket apuntó que tienen "el reto" de ser capaces de ser un mejor equipo en partidos con pocos días de preparación, algo que no han logrado y que deberán hacer para lograr clasificarse para el 'top 8'.

"Debemos estar centrados y tratar de encontrar la máxima fuerza. No nos tenemos que resignar a que no hemos sido un buen equipo con periodos cortos de preparación", señaló Ponsarnau, que recordó que si todo va bien la semana próxima estarán con mejor nivel físico.

También te puede interesar: San Emeterio: "Podemos tener margen de error pero mejor no pensarlo"